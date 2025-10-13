"No puedo creer que haya parido a un asesino": el duro testimonio de la madre de Pablo Laurta

La madre de Pablo Rodríguez Laurta pidió por su nieto.

Tras la detención de Pablo Rodríguez Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina (24) y a su exsuegra Mariel Zamudio (50), su madre Estrella Laurta Varela rompió el silencio. La mujer expresó que no puede creer que "haya parido a un asesino".

Su hijo demás podría afrontar cargos por la desaparición del remisero Matías Palacios, mientras estaba prófugo. “Estoy deshecha. No puedo creer que haya parido a un asesino. No es la persona que yo críe", contó con voz quebrada.

Laurta Varela contó que se enteró del doble femicidio cerca de las 14 del sábado, día del crimen, cuando recibió mensajes y llamadas que le anticiparon la tragedia. “Primero pensé que se había suicidado, pero después me cuentan lo que había pasado”, recordó en diálogo con A24.

La mujer aseguró que su hijo “no estaba bien” y que tampoco había aceptado la separación de Luna, quien se había mudado a Córdoba junto a su madre. Además, recordó que entre enero y febrero del 2024 habían detenido a Pablo por desacato a la autoridad, tras haber sido encontrado en el techo de la casa de su expareja.

“Fui a Córdoba, fui a un estudio de abogados, pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica y no se la hicieron. Pedí que no lo liberaran, sino que lo llevaran a un lugar donde le pudieran dar ayuda psicológica porque él por su cuenta no lo iba a hacer. Así terminó”, lamentó.

Pablo Laurta "acumuló" odio

La madre de Laurto también reveló que su hijo "acumuló" odio durante los años en los que no pudo ver su hijo, el menor de 5 años. “El odio que acumuló los años que no pudo ver a 'P' ni sanar tras la separación, lo empezó a generar hacia Luna y Mariel. Yo siento que había un odio de él hacia ellas dos. Cuando lo fui a ver, no lo noté bien. No vi a mi hijo. Vi a otra persona”.

En medio del momento doloros que atraviesa, Estrella suplicó por el bienestar de su nieto: "Hoy está solo en el mundo. Sin su mamá, sin su abuela y sin su padre que asesinó cruelmente a la mamá y la abuela de mi nieto".

"Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida. Mi nieto es todo. Y lo único que quiero es que él esté bien”, pidió. “¿Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible? Lo abrazaría y le diría que la abuela está, que lo quiero y le mostraría las fotitos de cuando nos vimos. Trataría de que su vida sea lo más feliz que pueda”.

La denuncia de Luna Giardina

Giardina había denunciado a su expareja en varias ocasiones, primero en Uruguay y luego en Córdoba, donde regresó con su hijo para empezar de nuevo. La joven vivía atemorizaba a pesar de tener medidas judiciales activas, como el botón antipánico que no llegó a activar el día del asesinato. También había una orden de restricción.

Laurta fue detenido por la Policía de Córdoba este domingo en la ciudad de Gualeguaychú, donde se encontraba con su hijo de cinco años, al que había secuestrado. El hombre sería el presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño en un domicilio del barrio Villa Rivera Indarte.