En redes sociales se viralizaron fotos de Agustín Lajo con Pablo Laurta. (Foto: X).

Tras la detención de Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina (24) y su exsuegra Mariel Zamudio (50), Agustín Laje publicó un descargo en su cuenta de X para desvincularse del presunto asesino tras haberse viralizado fotos donde se lo ve a él y a Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei.

Las imágenes fueron tomadas en eventos públicos organizados por Laurta en Uruguay, donde Márquez y Laje presentaron sus libros en el Palacio Legislativo en 2016. "No tengo ningún tipo de relación con esta persona", aseguró el escritor.

Laurta, fundador del grupo “Varones Unidos”, promovía discursos antifeministas, negacionistas y antiderechos desde hace años. En entrevistas y publicaciones, se presentaba como defensor de los “derechos humanos de los hombres” y denunciaba lo que llamaba “ideología de género”.

"En 2018, fui invitado —junto a otros conferencistas y con el aval de un congresista uruguayo— a participar en una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay, organizada por diversos grupos, entre ellos el mencionado sujeto. Jamás volví a verlo ni a saber de él", explicó Laje.

En este sentido, resaltó que brinda conferencias en "todo el continente", ya que es "invitado por centenares de instituciones y personas". También condenó "energéticamente toda forma de violencia contra la mujer", deseó que haya "justicia plena" y que Laurta "reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel".

En uno de los videos que se viralizó tras el crimen, se lo ve junto a Márquez en la presentación de El libro negro de la nueva izquierda, donde expone ideas de victimización masculina y rechazo a las políticas de género.

¿Quién es Pablo Laurta?

Laurta fue detenido en Gualeguaychú tras fugarse con su hijo de 5 años. En el operativo se incautaron armas, dispositivos tecnológicos y dinero en efectivo. La Fiscalía de Violencia Familiar de Córdoba calificó el hecho como doble femicidio agravado por vínculo y violencia de género.

El acusado es oriundo del barrio Buceo, ciudad de Montevideo, Uruguay, y desde el 2010, tenía una empresa junto a otros socios, que se dedicaba a la provisión de servicios de marketing online y contenidos. En su biografía de la red social X (ex Twitter) se presentaba como director de VContenidos, según consignó El País Uruguay.

También aseguraba haber estudiado en la Universidad ORT de su país, como así también afirmaba haber realizado dos posgrados en Estados Unidos: uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro de un año en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT).