Final feliz en Pilar: el rescate de un carpincho que quedó atrapado entre las rejas de un parque

Un carpincho suelto en plena vía pública fue nuevamente noticia en la provincia de Buenos Aires. El insólito hecho tuvo lugar el partido bonaerense de Pilar. El animal caminaba desorientado por las calles del centro del municipio y eso hizo que los vecinos alertaran la situación y llamaran rápidamente a las autoridades de Defensa Civil.

Los agentes llegaron al lugar, pero la captura del roedor no fue nada fácil. De hecho, el carpincho comenzó a correr y lo hizo por, al menos, dos cuadras hasta que ingresó al Parque de los Niños de Pilar. El animal continuó desplazándose por el sitio, pero en un momento quedó atrapado en una de las rejas del terreno. Los miembros de Defensa Civil se acercaron al pequeño y se dispusieron a realizar una serie de tareas de rescate improvisadas para calmar y sacar al roedor lo más pronto posible.

Cómo fue el rescate del carpincho en Pilar

Los oficiales tomaron una soga y le ataron las patas al capibara para que no pudiera moverse. El objetivo no era solo que no escapara, también se trataba de tranquilizarlo y que el rescate rinda efecto. En tan solo unos minutos, los agentes de Defensa Civil lograron sacar el carpincho con éxito.

Acto seguido, constataron que no tuviera lesiones ni heridas para luego disponer el traslado del mismo fuera de la ciudad. Una vez finalizado el rescate, una camioneta del Municipio llegó al Parque y se llevó al animal para dejarlo finalmente en una Reserva Natural cercana.

Toda la secuencia fue filmada por residentes de la zona que, al momento del rescate, se encontraban en el Parque de los Niños del Pilar y se acercaron para comprobar el estado del carpincho.

Con el avance de los emprendimientos inmobiliarios en espacios verdes y naturales como solía ser Nordelta, se registran cada vez más capibaras caminando en pleno centro urbano.

En enero pasado, vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) informaron sobre el avistamiento de un carpincho cerca del Aeropuerto Jorge Newbery. En aquel momento, los testigos sostuvieron que el animal había sido visto en la avenida Costanera Rafael Obligado al 500. Como en el caso de Pilar, Defensa Civil capturó al animal y montó un operativo para trasladarlo al Ecoparque de la Ciudad.