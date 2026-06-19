Parece un bosque sacado de un cuento alemán, pero queda en Argentina: el paseo que atrae a miles de curiosos

Miramar es uno de los destinos de la costa argentina más populares. A diferencia de otros sitios turísticos como Mar del Plata, que se destacan por su playas y por su gran oferta gastronómica y teatral, en Miramar no solo se puede disfrutar del mar sino también de un extenso bosque ideal para hacer largas caminatas.

Se trata del denominado "Bosque Energético", uno de los lugares más elegidos para aquellos que tienen intenciones de conectar con la naturaleza y hasta incluso poder meditar. Inmerso en una reserva natural de tres hectáreas se encuentra a solo 5 kilómetros del centro de Miramar por la Ruta Provincial 11 dentro del Vivero Dunícola Florentino Ameghino camino a Mar del Sud.

Desde la página oficial de Turismo de Miramar, describen a este lugar como "fresco húmedo, fuertemente oxigenado por la vegetación, saturado de olores silvestres, en donde pueden percibirse sensaciones reconfortantes y recargar energía".

Qué actividades hacer en el Bosque Energético de Miramar

El ingreso al Bosque Energético de Miramar es gratuito. Aquí, los visitantes pueden encontrar pinos, eucaliptos y acacias, por lo que las actividades recomendada son el trekking y el senderismo para conocer cada uno de los rincones de este sitio natural. También los habitantes de la ciudad costera recomiendan que los visitantes saquen fotografías y panorámicas mientras disfrutan del paisaje.

Si hay algo que más caracteriza al Bosque Energético es la cantidad de historias paranormales que lo rodean. Es por eso que desde hace unos años se realizan visitas guiadas en donde se hablan sobre relatos de supuestos Ovnis que han sido avistados en la zona.

Las distintas leyendas urbanas también dicen que aquí existe una suerte de portal ultradimensional y campo magnético. Para los seriéfilos, esto les hará recordar a la serie de Netflix de origen alemán, Dark, con los múltples portales que llevaban a otras dimensiones temporales a los personajes.

Asimismo, los que prefieran visitar el Bosque Energético solos pueden hacerlo también. De hecho, muchos visitantes eligen autoguiarse y trasladarse por el sitio a su manera. Un único consejo que dan los locales es el uso de repelente, ya que la humedad característica del lugar hace que la presencia de insectos sea permanente.

Cómo llegar al Bosque Energético de Miramar desde Buenos Aires

La mejor forma de llegar al Bosque desde Buenos Aires es en automóvil tomando la Ruta Nacional 2 y a la altura de Miramar continuar por la Ruta 11. El viaje es de unas 5 horas aproximadamente.