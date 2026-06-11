La caminata de 3 horas que lleva a una laguna color turquesa en el fin del mundo

La provincia de Tierra del Fuego no deja de sorprender a los amantes de la naturaleza. A pocos kilómetros del centro de Ushuaia, se encuentra un destino que gana terreno entre los trekking de media montaña: la Laguna Turquesa.

Ubicada en la Sierra Sorondo, este espejo de agua de color turquesa es uno de los paisajes más impactantes del Fin del Mundo.

El acceso es sencillo: el sendero parte a solo 7,5 kilómetros de la ciudad, lo que permite llegar rápidamente al inicio de la caminata. El recorrido se realiza por una antigua huella de hachadores, donde aún pueden verse árboles marcados y cortados por los leñadores de antaño.

Por su parte, el camino está bien señalizado pero la dificultad es media debido a las pendientes pronunciadas, que en épocas de lluvia o nieve pueden exigir un esfuerzo considerable.

Qué se observa durante la caminata

Durante casi todo el trayecto, el sendero bordea el arroyo que nace en la misma Laguna Turquesa, lo que añade un sonido relajante de fondo. A medida que se asciende, la vegetación se va achaparrando hasta desaparecer, y entonces aparecen las vistas panorámicas de la Sierra Alvear, la Laguna Esmeralda (otro ícono fueguino) y el Valle Olum.

La recompensa final es la laguna en sí misma: un espejo de agua de un azul intenso que contrasta con la aridez de las rocas y el blanco de las nieves eternas.

Datos útiles para los visitantes

Distancia desde Ushuaia: 7,5 km hasta el inicio del sendero.

Duración estimada: 3 horas de caminata (solo ida, depende del ritmo).

Dificultad: media (pendientes pronunciadas).

Época recomendada: primavera a otoño (noviembre a marzo), cuando el sendero está libre de nieve.

Recomendaciones: llevar calzado de trekking, ropa abierta, agua y algo de comer. En días de lluvia o viento fuerte, se recomienda postergar la salida.



La Laguna Turquesa es una excelente opción para quienes buscan una experiencia de trekking exigente pero accesible, sin alejarse demasiado de la ciudad más austral del planeta. Un plan ideal para los amantes de la montaña y la fotografía de paisajes.