Francis Mallmann, el chef argentino más reconocido a nivel internacional, se prepara para pasar el invierno en su refugio personal de la Patagonia. Es uno de los rincones más remotos y fascinantes del sur argentino: una isla privada en el Lago La Plata, rodeada de montañas, bosques nativos y agua cristalina.

La novedad es que Mallmann decidió abrir las puertas de su paraíso patagónico para ofrecer una experiencia exclusiva que combina la cocina a fuego abierto, actividades en la nieve y desconexión. Los interesados se alojarán en la casa del chef: la Soplada, una cabaña rústica que se integra con su entorno natural, rodeada de imponentes lengas.

En el interior de la cabaña hay ambientes cálidos, como una biblioteca llena de libros y una chimenea a leña que se vuelve un punto de encuentro durante los días más fríos del año.

La experiencia en el refugio de Francis Mallmann

La propuesta de Mallmann para este invierno consiste en clases magistrales diarias de cocina a fuego abierto en la nieve. Durante el día, se podrá disfrutar del esquí y las raquetas de nieve con guías especializados. Hacia la noche habrá una cena en un campamento invernal junto a las brasas bajo un cielo estrellado.

"El invierno en la Patagonia era muy festivo para nosotros. Esquiábamos, jugábamos al aire libre y construíamos casas en la nieve. Esa felicidad es la que me encanta compartir con la gente", expresó a Mendoza Online. Además, el chef sostuvo que su isla es una atracción muy "tentadora".

"Tenemos vinos de la Patagonia, de Mendoza y del norte, de Salta. También hay una bodega increíble cerca de la isla llamada Otronia", contó. "Espero que se vayan con el corazón lleno. El viaje busca crear una experiencia que impacte profundamente a las personas y que jamás la olviden".

Para llegar a La Soplada, tanto el chef como sus visitantes deben embarcarse en un camino de ripio de 160 kilómetros, seguido de una travesía en balsa inflable que dura aproximadamente una hora

¿Cuánto sale la experiencia Francis Mallmann?

Sin embargo, la experiencia es accesible para quienes puedan costear los supuestos u$s 65.000 que cobra por cinco noches para media docena de huéspedes.

Una parte mayor del refugio patagónico funciona con energía solar. El agua proviene del lago cristalino, pero casi todo lo demás debe conseguirse en tierra firme.

Las experiencias a las que se puede acceder incluyen clases de empanadas; experiencia siete fuegos, una cena con 28 comensales con cocina al aire libre; Chef's Table en siete fuegos by Francis Mallmann, que ofrece la posibilidad de observar al chef en acción; y cena romántica en el viñedo.

¿Quién es Francis Mallmann?

Francis Mallmann es uno de los chefs más prestigiosos de Sudamérica. Nació en Bariloche y creció en un hogar donde todos los aspectos de la cocina se mantenían con fuegos eternamente encendidos, lo que alimentó su fascinación por el arte culinario que lo llevó a formarse en gastronomía francesa.

Logró convertirse en un exitoso chef, pero sintió una inquietud que lo obligó a regresar a sus raíces y comenzó a cocinar con fuego, aplicando las técnicas francesas que intensifican, mejoran y desarrollan los sabores y texturas de sus platos.