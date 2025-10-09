El programa te ofrece guías prácticas para una alimentación saludable y equilibrada.

El Programa Bienestar PAMI representa una de las herramientas más valiosas y menos difundidas con la que cuentan los jubilados y pensionados argentinos. Se trata de un servicio completamente gratuito que busca acompañar a los adultos mayores en su proceso de envejecimiento, promoviendo hábitos saludables y ofreciendo información clave para el cuidado integral de la salud.

¿Qué es el Programa Bienestar PAMI?

Bienestar PAMI es un programa educativo y preventivo creado específicamente para los afiliados a la obra social. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la promoción de conductas saludables y la difusión de información confiable sobre cuidados médicos. A diferencia de otros beneficios que requieren trámites complejos, este programa está disponible para todos los afiliados sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Los cuatro pilares fundamentales del programa

El programa se organiza en cuatro ejes principales que abordan diferentes aspectos del bienestar:

1. Hábitos saludables

En esta sección vas a encontrar información práctica para incorporar en tu vida diaria:

Alimentación saludable: Guías nutricionales adaptadas a las necesidades de los adultos mayores

Cuerpo en movimiento: Recomendaciones de actividad física segura según tu condición

Mente activa: Ejercicios cognitivos para mantener la agilidad mental

Prevención de caídas: Consejos para adaptar tu hogar y evitar accidentes

Sueño saludable: Pautas para mejorar la calidad del descanso nocturno

2. Medicina preventiva

Uno de los componentes más importantes del programa se enfoca en la detección temprana de enfermedades frecuentes en la tercera edad. Vas a tener información clara sobre:

Cómo reconocer los síntomas de un ACV

Prevención y detección temprana de cáncer de mama y pulmón

Manejo de la hipertensión arterial y diabetes

Información sobre Alzheimer y deterioro cognitivo

Cuidados para enfermedades cardíacas

Manejo de la incontinencia urinaria

3. Cuidados estacionales

El programa te brinda recomendaciones específicas para adaptarte a cada estación del año:

Verano: Protección solar, hidratación y golpes de calor

Invierno: Prevención de gripes y resfríos, cuidados en días fríos

Otoño y primavera: Adaptación progresiva a los cambios climáticos

4. Acompañamiento

Este pilar está dedicado al apoyo emocional y social, con recursos para enfrentar situaciones desafiantes como:

Estrategias para manejar el deterioro cognitivo

Apoyo para personas que enfrentan enfermedades graves

Recursos para familiares y cuidadores

¿Cómo acceder al Programa Bienestar PAMI?

La gran ventaja de este programa es su accesibilidad. Podés encontrar toda la información:

En la página web oficial de PAMI

A través de la aplicación Mi PAMI

En los centros de atención y delegaciones de PAMI en todo el país

En materiales impresos distribuidos en farmacias y centros médicos

No necesitás realizar ningún trámite especial ni tener una antigüedad determinada como afiliado. El programa está disponible para todos los jubilados y pensionados, independientemente de su situación particular.