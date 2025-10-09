El Programa Bienestar PAMI representa una de las herramientas más valiosas y menos difundidas con la que cuentan los jubilados y pensionados argentinos. Se trata de un servicio completamente gratuito que busca acompañar a los adultos mayores en su proceso de envejecimiento, promoviendo hábitos saludables y ofreciendo información clave para el cuidado integral de la salud.
¿Qué es el Programa Bienestar PAMI?
Bienestar PAMI es un programa educativo y preventivo creado específicamente para los afiliados a la obra social. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la promoción de conductas saludables y la difusión de información confiable sobre cuidados médicos. A diferencia de otros beneficios que requieren trámites complejos, este programa está disponible para todos los afiliados sin necesidad de realizar gestiones adicionales.
Los cuatro pilares fundamentales del programa
El programa se organiza en cuatro ejes principales que abordan diferentes aspectos del bienestar:
1. Hábitos saludables
En esta sección vas a encontrar información práctica para incorporar en tu vida diaria:
-
Alimentación saludable: Guías nutricionales adaptadas a las necesidades de los adultos mayores
-
Cuerpo en movimiento: Recomendaciones de actividad física segura según tu condición
-
Mente activa: Ejercicios cognitivos para mantener la agilidad mental
-
Prevención de caídas: Consejos para adaptar tu hogar y evitar accidentes
-
Sueño saludable: Pautas para mejorar la calidad del descanso nocturno
Podés acceder a consejos sobre actividad física adaptada a tu edad.
2. Medicina preventiva
Uno de los componentes más importantes del programa se enfoca en la detección temprana de enfermedades frecuentes en la tercera edad. Vas a tener información clara sobre:
-
Cómo reconocer los síntomas de un ACV
-
Prevención y detección temprana de cáncer de mama y pulmón
-
Manejo de la hipertensión arterial y diabetes
-
Información sobre Alzheimer y deterioro cognitivo
-
Cuidados para enfermedades cardíacas
-
Manejo de la incontinencia urinaria
3. Cuidados estacionales
El programa te brinda recomendaciones específicas para adaptarte a cada estación del año:
-
Verano: Protección solar, hidratación y golpes de calor
-
Invierno: Prevención de gripes y resfríos, cuidados en días fríos
-
Otoño y primavera: Adaptación progresiva a los cambios climáticos
Encontrarás recomendaciones para prevenir enfermedades como diabetes e hipertensión arterial.
4. Acompañamiento
Este pilar está dedicado al apoyo emocional y social, con recursos para enfrentar situaciones desafiantes como:
-
Estrategias para manejar el deterioro cognitivo
-
Apoyo para personas que enfrentan enfermedades graves
-
Recursos para familiares y cuidadores
¿Cómo acceder al Programa Bienestar PAMI?
La gran ventaja de este programa es su accesibilidad. Podés encontrar toda la información:
-
En la página web oficial de PAMI
-
A través de la aplicación Mi PAMI
-
En los centros de atención y delegaciones de PAMI en todo el país
-
En materiales impresos distribuidos en farmacias y centros médicos
No necesitás realizar ningún trámite especial ni tener una antigüedad determinada como afiliado. El programa está disponible para todos los jubilados y pensionados, independientemente de su situación particular.