Talleres PAMI: cómo inscribirte en las actividades gratuitas para afiliados

Los talleres de PAMI son actividades gratuitas para todos los afiliados.

Si sos afiliado a PAMI, existe un mundo de actividades gratuitas esperándote. Los Talleres Sociopreventivos y los Cursos Universitarios UPAMI son programas creados para que puedas ejercitar tu cuerpo, estimular tu mente y compartir experiencias con otros. La mejor noticia es que la inscripción es completamente online y no necesitás tener experiencia previa para sumarte. Te contamos todo lo que tenés que saber para participar este año.

Estas iniciativas se desarrollan en una red de más de 2.400 centros de jubilados en todo el país. Esto significa que, muy probablemente, haya una sede cerca de tu casa. El objetivo principal es fomentar un envejecimiento activo y saludable, brindándote herramientas para mejorar tu calidad de vida de manera integral. Desde talleres de movimiento hasta cursos de historia, la oferta es sumamente variada.

¿Qué son exactamente los Talleres Sociopreventivos de PAMI?

Los Talleres Sociopreventivos son actividades grupales organizadas por PAMI en conjunto con los Centros de Jubilados. Su nombre hace foco en la "prevención": buscan promover hábitos saludables para mantener tu bienestar físico y cognitivo. Podés pensar en ellos como espacios recreativos donde el aprendizaje y la socialización son los ejes centrales.

La modalidad de estos talleres es siempre presencial. Esto te permite generar vínculos cara a cara con tus pares en tu propia comunidad. Algunas de las actividades que suelen ofrecerse incluyen gimnasia, yoga, teatro, música, artesanías y talleres de memoria. Es una oportunidad perfecta para descubrir un nuevo hobby o retomar una antigua pasión en un ambiente distendido y acompañado.

No necesitás experiencia previa para participar en estas actividades recreativas.

Cursos Universitarios UPAMI: la chance de estudiar en la universidad

El programa UPAMI es una de las joyas de PAMI. Se trata de una alianza con más de 60 unidades académicas de universidades nacionales para que los afiliados puedan acceder a cursos dictados por docentes universitarios. Es una experiencia de aprendizaje única que acerca el conocimiento superior a tu alcance, sin requisitos de estudios previos.

A diferencia de los talleres, los cursos UPAMI pueden ser presenciales, virtuales o tener una modalidad mixta. Esto amplía enormemente las posibilidades, permitiéndote anotarte en cursos que se dicten en otras provincias sin tener que moverte de tu casa. La oferta académica es muy amplia, abarcando temas como literatura, historia, tecnología, ciencia y mucho más.

Paso a paso: cómo inscribirte en los talleres y cursos de PAMI

El proceso de inscripción fue diseñado para ser simple y accesible. Podés hacerlo desde la computadora o directamente desde la aplicación de PAMI en tu celular. Solo tenés que seguir estos pasos:

Ingresá al sitio web oficial: pami.org.ar/talleresycursos. Una vez allí, seleccioná si te interesan los "Cursos Universitarios UPAMI" o los "Talleres Sociopreventivos". Explorá la grilla de actividades disponibles. Podés filtrar por temática, ubicación o modalidad. Elegí el curso o taller que más te guste. Recordá que podés inscribirte en un máximo de 5 cursos y 3 talleres simultáneamente. Completá el formulario con tus datos personales y confirmá la inscripción.

¡Listo! Una vez anotado, el profesor o tallerista a cargo se va a comunicar con vos por correo electrónico o por teléfono para darte la bienvenida y confirmarte los detalles de inicio. No tenés que hacer nada más.