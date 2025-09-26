PAMI pañales a domicilio gratis: cuántos te corresponden por mes

El trámite se renueva cada seis meses para mantener el beneficio.

El PAMI implementó un nuevo sistema de entrega domiciliaria de pañales gratuitos que beneficia a millones de jubilados y pensionados en todo el país. Este programa, que ya distribuyó más de 50 millones de unidades, permite recibir hasta determinada cantidad de pañales mensuales directamente en el hogar del afiliado, eliminando la necesidad de traslados y trámites engorrosos.

¿Cuántos pañales entrega PAMI por mes?

El organismo provee hasta 90 Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) por mes a cada afiliado que lo necesite por prescripción médica. Estos productos fueron especialmente diseñados y testeados por equipos de profesionales para garantizar máxima absorción, comodidad y adaptación anatómica, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

Requisitos para acceder al beneficio

Para recibir los pañales de forma gratuita, los afiliados deben cumplir con estos requisitos:

Ser titular de PAMI con situación al día

Contar con indicación médica que justifique la necesidad

Tener actualizados los datos domiciliarios en el sistema

No poseer cobertura adicional que incluya este beneficio

¿Cómo solicitar los pañales por primera vez?

El proceso para nuevos solicitantes es sencillo y se realiza en pocos pasos:

Consulta médica: El afiliado debe solicitar turno con su médico de cabecera Evaluación profesional: El médico determinará si corresponde la indicación de pañales Receta electrónica: Si corresponde, el profesional emitirá la Orden Médica Electrónica (OME) Datos requeridos: La receta debe incluir diagnóstico, cantidad necesaria y domicilio actualizado Aprobación automática: PAMI procesa la solicitud y programa la entrega

Beneficiarios actuales: transición al nuevo sistema

Los afiliados que ya recibían pañales antes de la implementación del nuevo sistema fueron incorporados automáticamente al programa domiciliario. No necesitan realizar ningún trámite adicional, ya que PAMI mantiene la continuidad del beneficio sin interrupciones.

PAMI entrega hasta 90 pañales mensuales directamente en tu domicilio.

Características de los pañales PAMI

Los Higiénicos Absorbentes Descartables distribuidos por PAMI cuentan con:

Diseño anatómico para mayor comodidad

Máxima absorción para mayor seguridad

Materiales hipoalergénicos

Diferentes talles según necesidad

Certificación de calidad del organismo

Renovación del beneficio cada seis meses

El servicio requiere una actualización semestral para mantener la provisión continua. El proceso de renovación incluye:

Nueva consulta con el médico de cabecera

Re evaluación de la necesidad del beneficio

Emisión de receta electrónica actualizada

Confirmación automática por parte de PAMI

Ventajas del nuevo sistema domiciliario

La implementación del delivery directo representa importantes beneficios:

Evita traslados : especialmente valioso para personas con movilidad reducida

Ahorro económico : elimina costos de transporte

Comodidad : recepción en el hogar sin esperas

Seguridad : reduce riesgos de exposición para adultos mayores

Continuidad: entrega regular sin interrupciones

¿Qué hacer en caso de problemas con la entrega?

Si sur inconvenientes con la recepción de los pañales, los afiliados pueden: