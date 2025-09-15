PAMI: cómo actualizar los datos para recibir pañales gratis en la puerta de tu casa

El Programa de Atención Médica Integral entrega a adultos mayores pañales, sin costo y a domicilio.

PAMI es la obra social que presta servicio a jubilados y pensionados y, entre algunos de los beneficios que posee, se encuentra la posibilidad del afiliado o afiliada de acceder a pañales, otros productos de higiene y medicamentos de manera gratuita.

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los adultos mayores que tienen PAMI cobran jubilaciones mínimas (con el aumento del mes octubre el haber subirá a tan solo $326.363) o levemente por encima de ese valor, estas ventajas le dan al menos un pequeño respiro al bolsillo.

PAMI entrega pañales gratis y a domicilio a sus afiliados

El Programa de Atención Médica Integral entrega a adultos mayores pañales, sin costo y a domicilio. Se otorga un paquete de pañales absorbentes y descartables por mes. Aunque si se necesita más cantidad, el afiliado podrá pedirlo y deberá esperar la autorización.

Qué documentos se necesitan para acceder a los pañales gratuitos de PAMI

El jubilado tiene que pedir a su médico de cabecera una Orden Médica Electrónica (OME) que indique que necesita usar este producto de higiene personal. Es importante saber que esa receta debe expedirse cada seis meses y que luego habrá que presentarla en cualquier sede de PAMI.

Cómo actualizar los datos del domicilio

Sí, por alguna razón, la persona necesita cambiar el domicilio de entrega de los pañales, puede hacerlo en una agencia de PAMI o llamando al 138, una línea personalizada de atención de la obra social. En general, el proceso de entrega no tarda mucho tiempo, ya que ni bien los proveedores arman el paquete para enviarlo, se le manda una notificación a los afiliados para que sepan que el pedido está en camino.

Finalmente, el mismo día de la entrega se le vuelve a mandar un mensaje a la persona para que pueda recibir el paquete. En caso de no estar presente, PAMI enviará nuevamente el pedido. Ahora bien, si la entrega no se da por segunda vez, entonces, habrá que retirar por un punto específico que indicarán desde la obra social.