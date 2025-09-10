Necesitás tu credencial vigente para acceder a turnos gratuitos.

Si sos afiliado a PAMI, es importante que conozcas la red de hospitales y clínicas exclusivas que tenés disponible en todo el país. Estos centros de salud cuentan con tecnología de última generación y profesionales especializados en la atención de adultos mayores. Acá te contamos todos los detalles.

Para acceder a estos servicios, necesitás contar con tu credencial de PAMI vigente. Podés usar la versión digital a través de la aplicación móvil o la credencial provisoria con QR que se descarga desde la página web oficial del organismo. Ambas opciones son válidas para obtener atención.

El Hospital Bernardo Houssey en Mar del Plata es uno de los centros más importantes de la red PAMI. Ofrece guardia externa las 24 horas y atención en consultorios externos en distintas ubicaciones. Para turnos en oncología o diagnóstico por imágenes, tenés que comunicarte al (0223) 499-1290.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Unidad Asistencial Dr. César Milstein es una opción central para los afiliados. Su edificio principal está en La Rioja 951, pero también tiene consultorios externos en Estados Unidos 3205 y Emilio Mitre 688. Los turnos se solicitan al 0800-999-1100.

Rosario cuenta con dos policlínicos importantes: PAMI I y PAMI II. El primero tiene su sede principal en Sarmiento 373 y atención ambulatoria en Sarmiento 455. El segundo se encuentra en Olivé 1159 y ambos permiten sacar turnos a través de la web oficial de PAMI.

El Hospital del Bicentenario en Ituzaingó y el Hospital PAMI en Hurlingham completan la oferta en la provincia de Buenos Aires. Ambos centros atienden urgencias y ofrecen consultas con especialistas. Los turnos se gestionan por teléfono o de manera presencial según cada caso.

La red incluye centros con tecnología de última generación.

La Clínica PAMI en Lanús es otra opción para los afiliados del sur del Gran Buenos Aires. Está ubicada en Flores de Estrada 5248 y podés comunicarte al 011 4239-7400 para solicitar turnos con profesionales de distintas especialidades médicas.

Cómo sacar turnos en hospitales PAMI

El proceso para obtener un turno es sencillo y podés hacerlo de varias formas. La más práctica es a través de la página web oficial turnos-hospitales.pami.org.ar, donde encontrás disponibilidad en todos los centros de salud adheridos al programa en todo el país.

También podés comunicarte por teléfono a las líneas gratuitas 0800-888-2100 o 0800-999-1100, según la ubicación del hospital que necesites. Algunos centros permiten sacar turnos de manera presencial, especialmente para urgencias o atención inmediata.

Servicios disponibles en los centros PAMI

Estos hospitales y clínicas ofrecen atención médica completa con especialistas en gerontología, diagnóstico por imágenes, servicios de oncología y oftalmología. Muchos centros también tienen guardias activas las 24 horas para atender urgencias de los afiliados.

La tecnología de última generación permite estudios complejos como resonancias magnéticas, tomografías y ecografías sin costo adicional. También hay programas de rehabilitación y talleres preventivos para mantener una buena calidad de vida durante la tercera edad.

Mantenerse informado sobre los servicios disponibles te permite aprovechar al máximo tu cobertura de salud.

Recomendaciones para afiliados

Siempre llevá tu credencial vigente cuando vayas a cualquier centro de salud PAMI. Antes de sacar un turno, verificá que el especialista que necesitás atiende en ese lugar particular para evitar traslados innecesarios y demoras en la atención.

Si tenés problemas para acceder a los turnos, podés acercarte a la UGL más cercana a tu domicilio. Allí te asistirán con la gestión y resolverán cualquier duda sobre tus derechos como afiliado a la obra social de jubilados y pensionados.