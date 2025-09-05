La app te permite sacar turnos médicos y gestionar tus recetas digitales.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) renovó completamente su plataforma digital "Mi PAMI". Ahora podés realizar todos tus trámites desde el celular o computadora. Sin colas, sin esperas y sin necesidad de moverte de tu casa.

La aplicación fue rediseñada para ser más intuitiva y segura. Incorpora nuevas funcionalidades que antes requerían gestión presencial, desde consultar tu historia clínica hasta sacar turnos médicos al instante. Todo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Qué trámites podés hacer en la nueva app Mi PAMI?

La lista de gestiones disponibles es amplia y cubre todas las necesidades. Podés consultar y descargar tus recetas electrónicas actualizadas; acceder a tu credencial digital y la de tu grupo familiar completo; e incluso revisar tu cartilla médica personalizada con todos los profesionales adheridos.

También podés gestionar turnos para atención en agencias y con especialistas; chatear con PAME, la asistente virtual disponible las 24 horas; validar recetas médicas y consultar resultados de estudios recientes; y hasta contactar con PAMI Escucha en casos de emergencia.

Cómo descargar la app y registrarte por primera vez

La aplicación es completamente gratuita y está disponible para todos. Si tenés Android, la encontrás en Google Play Store. Los usuarios de iPhone pueden descargarla desde App Store. También podés acceder through la página web oficial de PAMI.

Para registrarte, necesitás tener a mano tu DNI y número de CUIL. El proceso es sencillo y te guía paso a paso. Creás una contraseña segura y confirmás tu número de teléfono. Recibirás un código por SMS para validar tu identidad.

Seguridad y protección de tus datos personales

La nueva versión incluye un sistema de validación reforzado. Protege tu información sensible y tu historia clínica personal. Solo vos o alguien autorizado podrá acceder a tu perfil. Los términos y condiciones garantizan la confidencialidad de tus datos.

Podés acceder a tu historia clínica completa en cualquier momento.

Es importante que no compartas tu contraseña con nadie. Mantené actualizado tu número de teléfono para notificaciones. Ante cualquier irregularidad, contactate inmediatamente con PAMI.

No te quedes afuera de la modernización de PAMI

Si ya tenías la versión anterior, actualizala ahora mismo. Aceptá la nueva actualización y volvé a registrarte con tus datos. Descubrirás todas las funcionalidades mejoradas que incorpora. La navegación es más fluida y las opciones están mejor organizadas.

Si nunca usaste la app, este es el momento perfecto para empezar. Descargala y familiarizate con sus funciones desde hoy mismo. Ante cualquier duda, pedí ayuda a familiares o amigos más jóvenes. La tecnología está para hacerte la vida más simple.

Consejos prácticos para usar Mi PAMI como un experto