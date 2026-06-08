Navegar entre yacarés: el pueblo que es la puerta virgen a los Esteros del Iberá

Ubicado en el norte de Corrientes, Concepción de Yaguareté Corá es uno de los destinos que ganó relevancia en los últimos años gracias a su cercanía con los Esteros del Iberá. Con poco más de 5000 habitantes, esta localidad fue seleccionada por Argentina para competir en el programa internacional Best Tourism Villages, impulsado por la Organización Mundial del Turismo.

El pueblo se encuentra a unos 189 kilómetros de la ciudad de Corrientes y a pocos kilómetros del Portal Carambola, uno de los accesos al Parque Nacional Iberá. Su ubicación lo convirtió en un punto estratégico para quienes buscan conocer uno de los humedales más importantes de Sudamérica.

¿Cómo es Concepción de Yaguareté Corá, el pueblo con historia y raíces guaraníes?

El nombre Yaguareté Corá significa "corral del tigre" en guaraní, una referencia a la presencia histórica de yaguaretés en la región. La localidad fue fundada en 1796 y conserva una fuerte influencia de las culturas guaraní y jesuítica que marcaron el desarrollo de esta zona de Corrientes.

Por sus características urbanas y su valor patrimonial, fue declarada Poblado Histórico Nacional. Entre sus atractivos se destacan las calles de arena, construcciones de estilo italianizante y distintos espacios vinculados al paso de Manuel Belgrano durante la campaña al Paraguay.

¿Qué hacer en Concepción de Yaguareté Corá?

Concepción es uno de los portales de ingreso al Iberá, por lo que gran parte de su actividad turística está relacionada con el contacto con la naturaleza. Desde allí se pueden realizar paseos en lancha, canoa, bicicleta y cabalgatas, además de avistaje de aves y fauna silvestre.

La zona también forma parte del proceso de recuperación del yaguareté en los Esteros del Iberá, una iniciativa de conservación que permitió el regreso de la especie a una región donde había desaparecido durante décadas.

A esto se suman tradiciones propias de la cultura correntina, como el chamamé, las artesanías y una gastronomía con fuerte influencia guaraní. La combinación entre patrimonio histórico y naturaleza convirtió a Concepción de Yaguareté Corá en uno de los destinos emergentes más destacados del litoral argentino.

¿Cómo llegar a Concepción de Yaguareté Corá desde la ciudad de Corrientes?

Concepción de Yaguareté Corá se encuentra a unos 190 kilómetros de la ciudad de Corrientes y es uno de los principales accesos a los Esteros del Iberá. Para llegar en auto, el recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 12 hasta la localidad de Saladas y luego continuar por la Ruta Provincial 6 hasta Concepción.

El viaje demanda alrededor de tres horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino. También existen servicios de ómnibus que conectan la capital con la localidad, aunque con menor frecuencia que otros destinos turísticos provinciales.