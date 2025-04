“No terminamos de comprender ni de dimensionar su liderazgo mundial, lloramos porque ya lo extrañamos mucho y no queremos que nos pase lo que cantaba Carlos Gardel en uno de los tangos: las lágrimas taimadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar", expresó el arzobispo García Cuerva en el inicio de la misa.

En esa línea, el arzobispo de Buenos Aires pidió recordar las palabras de Francisco cuando "nos decía 'al mundo de hoy, nos falta llorar'" y aseguró que "lloran los marginados, aquellos que son dejados de lado, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar”.