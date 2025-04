El Papa Francisco será homenajeado en Buenos Aires.

El papa Francisco falleció el pasado lunes 21 de abril a los 88 años y desde entonces ha habido muchas iniciativas de homenaje al Santo Pontífice por su aporte a la sociedad mundial en sus años de papado. De ese modo, en un reciente comunicado de una ONG argentina dieron a conocer una propuesta para rendirle tributo al Papa.

Se trata de cambiarle el nombre a la estación San José de Flores de la Línea A, que pasará a ser "San José de Flores - Papa Francisco". Esta propuesta de Ariel Fistemberg fue impulsada por el sitio Change.org: "La idea es honrar al pontífice argentino en el barrio donde nació y creció", comienza el informe.

"Una fotografía suya, tomada en 2008 por el reportero gráfico Pablo Leguizamón, lo muestra viajando, con su habitual humildad, en un vagón de la Línea A. La imagen, que ganó notoriedad mundial tras su elección como Papa en 2013, simboliza su cercanía con la gente y su estilo de vida austero. Medios internacionales como The New York Times y National Geographic la destacaron como un testimonio vivo de su sencillez", continúa el comunicado. Y cierra: "Esta iniciativa busca mantener vivo el recuerdo de una de las figuras argentinas más destacadas del siglo XXI, quien siempre ha llevado consigo su identidad y raíces porteñas".

La foto en cuestión fue tomada en 2008, cuando se había reunido con los familiares de víctimas de Cromañón en Plaza Once e iba hacia la Catedral Metropolitana, para lo que tomó el subte porteño.

El descargo de Lali Espósito por la muerte del Papa

"Me levanté re triste hoy, como toda la Argentina, como todo el mundo. Más allá de los chistes y de pasarla bien, qué mañana, qué día histórico. No quería dejar de mencionarlo porque me parece que mucha de la gente que no está viendo se está distrayendo con esta noticia de mierda: falleció nuestro Papa, chicos, un Papa argentino. Un capo, un zarpado", continuó Espósito. Y cerró: "Un distinto total, ha dicho cosas muy importante dentro de la Iglesia para cambiar el mundo y la vida a un montón de gente a la que esas cosas que él decía las ayudaba a tener un mejor lugar en la sociedad. un recontra capo. Creo que excede cualquier creencia en particular o cualquier religión en particular".

La despedida de Leo Messi y Franco Colapinto al Papa Francisco

"Un Papa distinto, cercano, argentino... QEPD (Que En Paz Descanses), Papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar", escribió el 10 de la Selección Argentina de Fútbol. Al mismo tiempo, el joven correr de fórmula 1 pronunció: "Un líder que nos inspiró a ser mejores personas. Con su humildad y su forma de ser, nos recordó que todos tenemos cerca a Dios. Gracias por ayudarnos a encontrar la fuerza y la inspiración".

La AFA emitió un comunicado oficial tras el deceso del Papa, que rezó: "Con mucho dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, nuestro Padre Jorge Bergoglio, que a través de sus actos de vida se convirtió en el Líder espiritual de millones de hombres y mujeres".