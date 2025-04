Proponen renombrar una famosa estación de subte en honor al Papa Francisco.

Una estación de subte de Buenos Aires va camino a ser renombrada en honor al Papa Francisco. La muerte de Jorge Mario Bergoglio generó una enorme tristeza entre millones de argentinos, no solamente por ser el Arzobispo que representaba al país, sino también por su rol como líder dentro de la Iglesia católica. Para rendirle un homenaje, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri envió a la Legislatura un proyecto para renombrar la terminal de la línea D como "Catedral - Papa Francisco".

La propuesta de renombrar la terminal de la línea D como "Catedral – Papa Francisco" implica una excepción a la norma vigente al respecto, que impide rendir homenaje a personas fallecidas si no han transcurrido al menos diez años desde su muerte. Esta disposición forma parte de la ley 83, sancionada en 1998, cuyo artículo 5° establece esta limitación. Sin embargo, Jorge Macri planteó una excepción.

Esta no es la primera vez que se plantea una iniciativa de este tipo. En 2013, poco tiempo después de que Jorge Mario Bergoglio fuera elegido como Sumo Pontífice, los legisladores Cristian Ritondo y Jorge Garayalde del PRO impulsaron un proyecto para renombrar la estación San José de Flores, ubicada en el barrio de origen del Papa, con el nombre “Papa Francisco – Plaza Flores”. Sin embargo, la iniciativa no avanzó, ya que la estación ya había sido rebautizada previamente y aún no había sido inaugurada. En aquella ocasión, se generó un gran debate al respecto.

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, varias cuentas institucionales vinculadas al subte compartieron imágenes de Bergoglio con la red. En redes sociales circularon fotos en las que se lo ve usando los históricos coches La Brugeoise de la línea A, atravesando molinetes o incluso saludando a usuarios en los andenes. Tanto SBASE como la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y la Asociación Amigos del Tranvía (AAT) lo despidieron con emotivos mensajes.

Es importante señalar que si se aprueba el cambio, la estación Catedral pasará a formar parte del conjunto de estaciones con doble denominación. Actualmente, más de veinte estaciones del Subte cuentan con nombres compuestos que buscan rendir homenaje a figuras destacadas. Mientras en las redes sociales algunas personas se mostraron a favor de la medida, otras se quejaron de que se priorizara este homenaje frente a la necesidad de realizar obras de mantenimiento y mejora en la línea.

