El sobrino de Francisco contó qué habló con el Papa tras ser electo

El papa Francisco junto a su sobrino José Ignacio.

La muerte del papa Francisco el pasado lunes fue un verdadero cimbronazo no solo para toda la Argentina sino para buena parte del planeta, que no quedó ajeno a la triste noticia. Tras el fallecimiento del Sumo Pontífice, comenzaron a conocerse entrevistas, comentarios y algunas curiosidades inéditas, como la conversación que tuvo Jorge Bergoglio con su sobrino José Ignacio horas después de que fuera confirmado como el máximo líder de la Iglesia católica en el 2013.

Quienes más estudiaron la vida de Francisco aseguran que alejarse de su familia para ser papa fue uno de sus mayores sacrificios, aunque mantuvo una relación cercana con su hermana María Elena a través de llamados telefónicos y cartas, pese a que no volvieron a verse personalmente. En ese sentido, en las últimas horas quien dio una nota a la BBC fue José Ignacio, hijo de María Elena y sobrino del papa, en la que reveló la inesperada charla que mantuvo con el pontífice cuando fue elegido como máxima autoridad de la Iglesia.

"Recuerdo que había escuchado a un periodista decir 'ojo con Bergoglio, que está ganando cierta popularidad'. Yo sinceramente no lo creía. Decía: 'son palabrerías... el egocentrismo del argentino promedio'", comenzó contando José Ignacio. En ese sentido, agregó que cuando el protodiácono salió al balcón, anunció el "habemus papam", solo llegó a escuchar que dijo "Giorgio Mario" antes de caer de rodillas y comenzar a llorar frente al televisor.

María Elena Bergoglio, hermana de Francisco, junto a su hijo José Ignacio.

"En casa abracé a mi vieja, lloramos un ratito, y después empezaron a llegar algunos primos a casa, amigos, el teléfono que explotaba", siguió el sobrino de Francisco antes de revelar cuál fue el llamado que más lo sorprendió. A las 9 de la noche, atendió un llamado que parecía uno más, por lo que preguntó quién hablaba del otro lado.

La respuesta fue tan cercana y argentina que lo dejó pasmado: "Soy Jorge, boludo". De esta forma, José Ignacio sumó una anécdota que demostró una vez más el tipo de personalidad que mantuvo Francisco pese a la relevancia mundial que logró.

Milei confesó que le pidió perdón al papa Francisco por sus ataques: "Un error que reconocí"

Luego de llamarlo "imbécil" o calificarlo como "el representante del maligno en la tierra", el presidente Javier Milei aseguró que pudo conversar con el Papa Francisco y pedirle disculpas por sus repetidos ataques durante su última visita al Vaticano. Admitió que fue "un error" que reconoció y recordó, entre risas, la respuesta del Sumo Pontífice. "Me dijo 'no te calentés, son errores de juventud'", dijo algo divertido. Además, volvió a atacar a periodistas por "mentir" sobre su llegada a Roma y aseguró que no llegó tarde al funeral.

"Fue un error que reconocí, yo le pedí perdón al papa Francisco cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitud de lo que implicaba ser el líder de una comunidad... Yo soy, filosóficamente, anarco-capitalista. Esas figuras, en mi cabeza, no estaban. Tomé conciencia al llegar a ser presidente, con la responsabilidad de 46 millones de seres humanos. Cuando ingresás a la geopolítica y ves las cosas que ha hecho este hombre... Uno dice, bueno, qué mirada corta tenía yo", expresó en diálogo con Radio Mitre.

En esa línea, Milei contó cuál fue la respuesta de Francisco ante el pedido de disculpas. "Me dijo 'no te calentés, son errores de juventud'. Si no recuerdo mal, me dijo que 'de jóvenes todos hacemos boludeces'. Era muy divertido hablar con él", recordó entre risas.