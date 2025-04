Poco después del fallecimiento del Papa comienza el llamado Novendiale, nueve días de solemnes misas diarias por los difuntos en la Basílica de San Pedro. De esta manera, el entierro del papa Francisco debe tener lugar a los seis días, de modo que el cuerpo de Jorge Bergoglio será sepultado este sábado. La lista de jefes de Estado y de gobierno, así como de responsables políticos que confirmaron su asistencia a la ciudad de Roma para despedir los restos del Sumo Pontífice fue creciendo.

Los restos del Papa fueron trasladados este miércoles en medio de una multitud desde la capilla de Santa Marta, la que fue su residencia, hacia la Basílica de San Pedro, donde fieles de todo el mundo le dieron el último adiós. El presidente argentino, Javier Milei, partirá rumbo al Vaticano este jueves a las 22 y estará acompañado por siete funcionarios de alto rango, como nunca antes: su hermana y Secretaria General de Presidencia, Karina Milei; su vocero Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de Seguridad, Patricia Bullrich; el Canciller Gerardo Werthein; su jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo.

Además, asistirán el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera dama, Janja, así como el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. El mandatario estadounidense, Donald Trump, junto a su esposa, Melania, también dirán presente. Será la primera vez que un presidente estadounidense en funciones asista al funeral de un Papa desde que George W. Bush participó en las exequias de Juan Pablo II en 2005.

El funeral en memoria del primer Papa argentino, latinoamericano y jesuita reunirá a Trump con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, por primera vez desde su discusión en marzo en la Casa Blanca, en la que se puso de manifiesto la nueva postura en Washington con respecto a la guerra que mantiene el país ucraniano con Rusia.

La comitiva de Italia estará encabezada por el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni, quienes ya han confirmado su asistencia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezará la comitiva que comparte junto al ministro de Relaciones Exteriores Jean Noël Barrot y el ministro del Interior Bruno Retailleau.

En tanto, el mandatario ruso, Vladimir Putin, no tiene planes de acudir al entierro del Papa, aunque lamentó su muerte al señalar la "gran autoridad internacional" con que contaba y asegurar que fue "una persona excepcional". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó en su rueda de prensa telefónica diaria la decisión de Putin: "No, el presidente no tiene tales planes", dijo.

Otro que no dirá presente en Roma para despedir al Sumo Pontífice es el presidente de España, Pedro Sánchez. La delegación española estará encabezada por el rey Felipe IV y la reina Letizia, acompañados de las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de relaciones con la Santa Sede, Félix Bolaños, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El funeral tendrá lugar este sábado 26 de abril a las 10 (horario de Roma), es decir que, en la Argentina, el rito comienza a las 5 de la madrugada. En la misa funeral, que será presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, habrá más ausencias latinoamericanas: en Chile, el presidente Gabriel Boric no irá al Vaticano, pero anunció la conformación de una comitiva “de alto nivel”. En Paraguay, el presidente Santiago Peña encomendó al senador Pedro Latorre la representación del país. En cuanto a Colombia, se prevé la participación del embajador ante la Santa Sede, aunque no se confirmó quién ocupará ese cargo tras el reciente beneplácito otorgado a Iván Velásquez. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no viajará, pero delegó la tarea en la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Por el lado europeo, el príncipe Guillermo (en representación de su padre el rey Carlos III) y el primer ministro Keir Starmer irán en representación del Reino Unido; por Alemania, el presidente Frank Walter Steinmeier y el jefe de gobierno saliente Olaf Scholz; desde Portugal viajarán el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro Luis Montenegro, el presidente de la Asamblea Nacional José Pedro Aguiar Branco y el ministro de Relaciones Exteriores Paulo Rangel;

En tanto, por Irlanda, el mandatario Micheal D. Higgins, el primer ministro Micheál Martin y el vice primer ministro Simon Harris; por Polonia, el presidente Andrzej Duda y el presidente del parlamento Szymon Holownia. En tanto, el rey Felipe, la reina Matilde y el primer ministro Bart De Wever representarán a Bélgica, mientras que el príncipe Alberto II y su esposa Charlène lo harán por el principado de Mónaco.

Además, dirán presente autoridades de Austria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Moldavia, Lituana, Países Bajos, República Checa, Taiwán, Filipinas y Cabo Verde.