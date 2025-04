La titular del FMI, Kristalina Georgieva, abrió anticipadamente el debate que habrá en la campaña y le dio una magnitud enorme al plebiscito al que se someterá en octubre Javier Milei, que leyó toda la polémica desde su celular en Roma, donde asiste al funeral del Papa Francisco. En las elecciones legislativas nacionales que vienen se elige si la gente apoya o no el modelo económico aplicado por los libertarios en los primeros dos años. Ahora, Georgieva, nueva jefa de campaña de La Libertad Avanza, le sumó un condimento más. El oficialismo está obligado a ganar.

“Domésticamente, el país tendrá elecciones en octubre y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice pero instó a la Argentina a mantener el rumbo”, expresó la titular del FMI. Los libertarios no pueden perder las elecciones. ¿Y si sufre Milei una derrota en octubre? ¿Qué pasa? ¿Vuela todo por los aires? Son las preguntas que dejaron colgando en el aire las afirmaciones de Georgieva.

Si bien generó un repudio unánime en la oposición las palabras de la jefa del FMI, también hacen eco en la Casa Rosada. Kristalina le dice al Gobierno cristalinamente y sin filtros como reza aquella bandera futbolera: "Ganen o mueran". El Gobierno tiene que ganar sí o sí.

Para eso empezó un proceso de cambio interno en Balcarce 50. La estrategia de los Menem está mutando. Bajaron las acciones de los riojanos "Lule" y Martín, los alfiles de Karina Milei y armadores de LLA en todo el país.

El que está empezando a imponer su estrategia es Santiago Caputo. El asesor estaba escondido en el comando de campaña. Karina lo había corrido. Pero la derrota en Santa Fe empezó a mover el avispero.

Caputo siempre tuvo como norte disputar en las provincias donde se pueda obtener buenos resultados y no competir en aquellas donde puede haber derrotas contundentes. Los Menem eran del equipo "ir a fondo en todo el país".

Sin embargo, empezaron a caer fuerte las acciones de Eduardo "Lule" Menem. Con la olla destapada de que funcionarios de Anses y PAMI denunciaron coimas de armadores libertarios en algunos distritos (¿lo habrá filtrado el caputismo?), la mano derecha de Karina comenzó a flaquear y por lo tanto también su táctica para LLA.

Por eso, los libertarios apuntan ahora a jugar donde se puede ganar o no perder por tanto. Y menos pueden ser derrotados ahora con la presión que metió el FMI. Está todo dado para que La Libertad Avanza se baje de tres provincias: Santiago del Estero, Corrientes y San Luis. Por ahora, no habría listas violetas allí. Esperaban una paliza.

El foco principal de octubre sigue siendo la provincia de Buenos Aires. Ahí, los libertarios juegan con la ansiedad del PRO. En la semana, uno de los negociadores libertarios en PBA le dijo a El Destape: "Todo se va a definir al límite, en el cierre de listas". A saber: el 7 de agosto es el día límite para solicitar reconocimiento de alianzas y diez días más tarde (el 17) es el límite para la presentación de las listas que competirán (70 días antes de la elección).

Mauricio Macri está ansioso. Apurado. Por eso reapareció con todo en la última semana a presionar a Milei y a exponer a Santiago Caputo como el hombre más poderoso, incluso por arriba del Jefe de Gabinete. Se define mucho en la elección de CABA, que será bastante antes del cierre de listas nacionales.

¿Y si el PRO le gana a Manuel Adorni? ¿Y si el vocero sale primero y los amarillos hacen una elección desastrosa? Las preguntas que vuelan de un campamento a otro. ¿Cuánto vale el PRO? Es parte de la discusión que se dio entre Milei y Macri. Parte del valor de cada uno se sabrá en estos comicios porteños de mayo.

Lo que suceda en la Ciudad se trasladará al final de la película de la negociación entre LLA y el PRO de Macri, que hoy está en su momento más áspero. Advertido de los movimientos del expresidente con los radicales de PBA, Santiago Caputo se reunió esta semana con el senador Maximiliano Abad, referente del radicalismo en la Provincia, según publicó el diario Tiempo Argentino. El colmo de Milei: hacer una alianza con los herederos de Raúl Alfonsín.

La UCR tiene intendentes y aparato en la Provincia. Es un botín a disputarse entre violetas y amarillos. Por ahora, Macri intenta presionar a fondo a los suyos para que no salten gratis o a precio módico. Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro esperan el momento indicado para sacarse la remera amarilla y empezar a calzarse la del color de los Milei.