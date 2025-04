Georgieva se desdijo y aclaró que no pidió apoyo a Milei: "Debilitan"

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, intentó desdecirse al manifestar que no pidió el voto para el gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre. La funcionaria del organismo internacional que acaba de entregar a la Argentina 20.000 millones de dólares de deuda sostuvo que su mensaje era para el gobierno de Javier Milei y no para el electorado.

“Las elecciones son para los argentinos, no para nosotros. Lo que hemos aprendido de la experiencia es que muy a menudo, antes de las elecciones, los gobiernos debilitan su determinación de hacer reformas, por lo que mi mensaje fue para el Gobierno, que establezca el rumbo en beneficio del crecimiento de la Argentina, en beneficio del pueblo argentino”, sostuvo Georgieva.

Los dichos de la titular del Fondo fueron cuestionados por buena parte de la oposicion, que rápidamente salió a denunciar una intromisión en los procesos democráticos argentinos. Georgieva había asegurado que "es importante" que el país no "descarrile" de su rumbo de cambio en las elecciones legislativas de octubre. "Domésticamente el país va atener elecciones en octubre y es muy importante que no descarrile la voluntad del cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice pero insto a Argentina a mantener el rumbo", sostuvo enfáticamente.

Georgieva usó un prendedor de motosierra

La titular del FMI hizo explicito el jueves su respaldo a Milei además con un gesto de provocación, porque lució un pin con una motosierra en Washington, imagen que fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Es un placer compartir un panel con Georgieva sobre crecimiento y desregulación. ¡Y qué bueno ver al Director General con el pin de la motosierra! La responsabilidad fiscal será la base sobre la que se construirá el crecimiento de Argentina", publicó Sturzenegger en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Gracias Kristalina por lucir la motosierra en la solapa! Símbolo del equilibrio fiscal en la presidencia de Milei". Georgieva y el funcionario argentino participaron de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial, realizada en Washington.

Las críticas a la postura injerencista de Georgieva

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, calificó como "un escándalo" y una "gravísima intromisión en la vida democrática" las declaraciones de Georgieva y cuestionó al presidente Javier Milei por "tercerizar" las decisiones económicas en ese organismo.

"Las declaraciones de Kristalina Georgieva son un escándalo y una gravísima intromisión en la vida democrática de nuestro país. El FMI no sólo impuso recetas de ajuste que empobrecieron a millones, ahora pretende también elegir quién debe gobernar la Argentina", escribió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en su cuenta de la red social X.

El mandatario bonaerense recordó que el organismo de crédito internacional "aún no pidió disculpas por el préstamo ilegal" que le concedió al expresidente Mauricio Macri para "financiar la reelección de un presidente en retirada" y con el que "comprometió el futuro de los argentinos". "Ahora sale al rescate de un nuevo experimento de crueldad y sumisión", agregó Kicillof.

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ) repudió también las declaraciones de Georgieva, a quien acusó de haber incurrido en una "intromisión electoral" al manifestar públicamente su apoyo a los candidatos del oficialismo libertario.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido expresó: "El Partido Justicialista repudia la intromisión electoral de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien hoy en conferencia de prensa pidió votar a los candidatos de Milei en las próximas elecciones". En el mensaje, el peronismo recordó los costos históricos de la democracia en el país y criticó con dureza la injerencia del organismo internacional. "A los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino", añadió.

El comunicado también sostuvo que el respaldo del FMI a la administración actual confirma que se trata de un préstamo con fines políticos, en línea con lo que el PJ ha sostenido desde el inicio del acuerdo con el organismo multilateral. "Estas declaraciones confirman además lo que señalamos desde un primer momento: se trata de otro préstamo político, similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018", remarcó el texto.