Annobón: dónde queda, ubicación e historia de la isla de África que busca formar parte de Argentina

Annobón es una pequeña y alejada isla volcánica del Golfo de Guinea.​ Su territorio es reclamado por la República de Annobón, que declaró su independencia en 2022, pero carece de reconocimiento internacional. En a fines de mayo de 2025, el primer ministro Orlando Cartagena Lagar, viajó a la Argentina para solicitar ayuda ante la crisis humanitaria que atraviesa la población hace más de 40 años.

¿Dónde está la isla Annobón?

Annobón, que también puede escribirse Anobón, fue descubierta un 1 de enero lo que le dio su nombre que proviene del portugués “Ano Bom” y significa Año Bueno. La pequeña isla se encuentra situada al sur de la República de Santo Tomé y Príncipe, una nación insular africana cercana a la línea del ecuador.

Se encuentra a 335 kilómetros de la costa de Gabón, frente a la desembocadura del río Ogüé, cuyas corrientes influyen en las aguas que la rodean. Posee una superficie de 17 kilómetros cuadrados, una longitud de 6 kilómetros y un ancho de 3.

La isla surgió hace 4,8 millones de años y tuvo actividad volcánica por última vez hace menos de 100 mil años. Annobón se caracteriza por tener una gran roca basáltica rodeada de islotes rocosos, acantilados y colinas quebradas. Su punto más alto es el pico Quioveo, que alcanza los 598 metros sobre el nivel del mar, mientras que desde el lecho marino la altura total es de aproximadamente 4.200 metros. La población habla español.

Qué le pidió el primer ministro de Annobón a la Argentina

Desde 1979, Annobón está gobernado por Teodoro Obiang Nguema, a quien el primer ministro Cartagena Lagar califica de dictador y asegura que "está pisoteando" al pueblo de la isla. "Estamos sometidos y pisoteados por Guinea Ecuatorial. Necesitamos el apoyo de un país como Argentina, con el que tenemos un lazo histórico”, afirmó el funcionario que llegó en la última semana de mayo a la Argentina pedirle ayuda al Gobierno.

En diálogo con C5N, el primer ministro remarcó: "Estamos buscando reconocimiento porque necesitamos ser libres", sumó. "Yo estoy buscando ayudar a Annobón para que sea un pueblo autónomo y con libre determinación por eso pido la ayuda de las organizaciones internacionales", apuntó Cartagena Lagar, sobre la situación de su país, que hoy está con independencia en disputa.

El primer ministro explicó que pedía la ayuda de Argentina porque existe “una historia común". "Hemos pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, somos un pueblo africano, pero hablamos español. Buscamos apoyarnos en los países con los que hemos tenido un lazo histórico, tenemos seguidores y un asesor argentino", manifestó.

En ese sentido, remarcó que la situación de Annobón es "dramática". "Estamos soportando un asedio militar de Obiang y de su clan de militares que no tienen escrúpulos, que someten a la población a la miseria absoluta. No hay agua potable, no hay sanidad, no hay luz, no hay colegio para los niños, y los militares se dedican al abuso infantil como métodos de humillación a la población. Estamos viviendo una situación humanitaria increíble", sostuvo.