Declara Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona: entre el "perra mal parida" y un testimonio que complicaría a Luque

Este martes, la expareja Verónica Ojeda rompió el silencio este martes frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro y dio detalles sobre el estado de salud de Diego Armando Maradona durante su internación tanto en la Clínica Olivos como en la domiciliaria en el barrio de Tigre. "Es una lástima (que se desvirtúe el proceso penal con discursos en relación a la marca Maradona o similares) pero ya está encaminado acá. No se busca plata, sólo saber la verdad", dijo el letrado de la mujer a El Destape. "Gracias por estar acá y pedir justicia por Diego", marcó Ojeda antes de ingresar a los Tribunales.

"Todo lo que ella vivió, estando con Diego desde 2005 al 2014, y en Brandsen, en Olivos y las tres veces que fue en Tigre... Creo que va a ser un testimonio importante para clarificar un montón de cosas más allá de los audios y los WhatsApp. Va a ratificar lo que hizo en 2020 y contestar las preguntas que le hagan porque cuando ella declaró no estaban todos los mensajes que ahora se conocen de los médicos. Puede dar explicaciones de un montón de cosas que va a clarificar al Tribunal sobre lo que se vivió en esa época", manifestó su abogado Mario Baudry antes de ingresar al juzgado. En esa línea, sostuvo que los médicos eran quienes decidían qué se hacía o que no sobre la salud de Diego.

Cabe señalar que, desde las 14 hs, Ojeda fue la primera testigo en declarar ante los jueces Maximiliano Savarino, Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso. La expareja de Maradona ya declaró ante la Fiscalía hace cinco años, y aseguró que la situación de Diego era "crítica" durante los días previos a su fallecimiento y su equipo médico, encabezado por Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, se negaron a trasladarlo a un centro de salud con mayores cuidados. "Totalmente desatendido", señaló la mujer y apuntó contra la enfermera Gisela Madrid -quien solía estar alejada de la habitación-. "Desde que (Alfredo) Cahe dejó de ser su médico de cabecera, su salud comenzó a deteriorarse cada vez más", sostuvo.

Con respecto a las visitas de su representada a 'La Casa del Horror', como la denominan algunos de los testigos e implicados, el letrado recordó: "El 14 de noviembre fue el famoso día de cuando se hizo el video para Luque, donde estaba Diego tomando la sopa. En la Clínica Olivos, a Verónica no la dejaron entrar y cuando fue Cahe tampoco. El 18 del mismo mes fue a Tigre, cuando llevó a Dieguito y lo vio muy mal. Llamó a Carlos Díaz (psicólogo) en reiteradas oportunidades y a Vanesa Morla para que lo dejen entrar a Cahe. Ella quería internarlo en la Clínica Abril, Cosachov y Díaz son quienes impiden que se lo lleve o que Cahe ingrese al domicilio. Y después fue el 23, donde vuelve a llamar a Vanesa, porque ve a Diego muy mal; ahí también quiere internarlo y se lo impiden".

"No es real que fue algo inesperado del corazón, está demostrado en el juicio que el tema del corazón estuvo desde siempre. Era hipertenso, tomaba medicación. Desde la Clínica Olivos van a tener que explicar por qué no le dieron medicación cardíaca para su internación domiciliaria. Los médicos dijeron, durante las audiencias que pasaron, que con un simple diurético hoy Diego estaría vivo", aseguro Baudry sobre su sintomatología.

El tenso cruce entre Verónica Ojeda y Cosachov

Durante las primeras jornadas, se vivió un tenso cruce entre la psiquiatra del Diez y la propia Ojeda, quien no dudó en mostrar sus molestias con la profesional en los pasillos de Tribunales. "¡La concha de tu madre, hija de puta! ¡Perra mal parida, hija de puta! ¡Asesina, vení a dar la cara!", le gritó la ex de Diego al cruzársela.

Ante los insultos en las escaleras, Cosachov no respondió y el propio Baudry fue quien intervino para que la mujer no quedara cara a cara con la acusada. También dijeron presente efectivos policiales, quienes intervinieron para que la cuestión no pasara a mayores.

Comenzó la novena audiencia por el juicio de Maradona

"(Mario) Shiter dijo, entre otras cosas, que todo esto era previsible. Que el tratamiento era fácil de ejecutar, era cuestión de horas sacarle el líquido a Maradona para estabilizar su situación cardíaca. Con eso, para nosotros, si es previsible, se está dando lo que venimos afirmando: que toda esta gente buscó su muerte y no quiso salirse del camino. Se está fortaleciendo la postura del homicidio simple", manifestó el abogado de las hijas, Dalma y Giannina, Fernando Burlando. Y afirmó: "No fue una muerte súbita, sino que fue algo crónico. El doctor fue muy contundente en hablar de todas esas malas praxis, entre comillas. Diego sin tratamiento y en estas condiciones, moría. Eso fue lo que pasó, no hicieron nada. Esto complica a todos, todo el equipo médico está comprometido".

Al mismo tiempo, pone el foco en la no participación del Dr. Cahe por determinación del equipo de Diego y en la desatención de todos los aportes que el propio Shiter podía brindarles. "Se firmó un acta para decir que pretendían hacer una internación en una clínica de rehabilitación de tercer grado, con controles y demás", sumó Burlando.

La declaración clave de uno de los médicos

Mario Alejandro Schiter, uno de los médicos de Swiss Medical que atendió al exfutbolista y que estuvo presente durante la autopsia del cuerpo del Diez. "La autopsia me ayudó a confirmar mis sospechas sobre los problemas de salud que tenía Diego. Lo atendí en diversas circunstancias, cuando se realizaba chequeos neurológicos... Teníamos un vínculo muy cercano", comenzó. En esa línea, recordó su peor crisis de salud por un cuadro cardíaco -sufrida en 2000-. Y criticó al médico Leopoldo Luque, por firmar la internación domiciliaria: "Era una maniobra al menos arriesgada, para mí tendría que haber ido a un centro de rehabilitación".

En esa línea, el reconocido médico detalló: "Cuando un paciente está de alta hospitalaria, no necesariamente está de alta médica. Por el hematoma subdural (que lo habían operado) no había nada más que hacer, pero por su situación médica sí".

Mientras que sobre la autopsia, Shiter resaltó que entró en una insuficiencia cardíaca seguida de una miocardiopatía dilatada --agudizada por el no cumplimiento de la dieta- y frente a ello, "el líquido comenzó a ocupar el espacio pleural e intersticial" agravando su salud. "El corazón estaba agrandado, también tenía las paredes dilatadas, los pulmones edematizados y congestionados", sentenció.

La declaración de Verónica Ojeda

Verónica Ojeda, la ex pareja de Diego Maradona, comenzó a declarar ante el Tribunal de San Isidro y contó sobre el comienzo de la relación con el futbolista, el entorno, los problemas de salud y hasta expresó que "a Diego lo tenían secuestrado, sentía temor a todo". A una hora de que se dé inicio al testimonio, Ojeda fue contunden al sostener que el último entorno de Maradona "lo quería verlo mal" y que "les convenía verlo mal". A su vez, sumó que que a Diego "le robaron todo" y que "tenía miedo de quedarse solo". Como era de esperarse, también fue dura contra la psiquiatra Agustina Cosachov: "Me sentí usada" y sumó que Diego "no quería hablar con ella".

