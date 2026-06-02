Mirta, jubilada: "Últimamente veo muchas pavadas en la televisión para no hacerme mala sangre"

Mirta, jubilada que no cobra la mínima sobre el Gobierno: "Reconozco que se ordenaron algunas cosas"

Mirta, una jubilada que no cobra la mínima, afirmó que durante el gobierno de Javier Milei "se ordenaron algunas cosas que eran un quilombo", aunque reconoció que otros jubilados tienen la situación "muy difícil". "Últimamente veo muchas pavadas en la televisión para no hacerme mala sangre", admitió.

El Destape salió a la calle y habló con Mirta para conocer su opinión de la realidad: "Soy jubilada, no cobro la mínima. Hay algunos jubilados que la están pasando bastante mal y hay otros, los menos, que la están pasando un poco mejor", describió sobre la situación de los jubilados en el país.

En ese sentido, remarcó sobre su propia experiencia: "Nosotros trabajamos muchos años, por ahí con un aporte un poco mayor para poder tener una jubilación mejor, pero yo soy una de las beneficiadas y lo reconozco, no es el común de la gente".

Al ser consultada sobre la situación económica en general del país, la jubilada admitió que para algunas personas está "muy difícil". En ese sentido, apuntó: "Tengo una edad suficiente para haber visto... de todo en este país. Hay momentos en los cuales la situación se complica mucho para la gente que trabaja todos los días porque salen beneficiadas otras personas que son las que más tienen, por ejemplo, la baja de impuestos para los autos de lujo. Le afecta a una mínima porción". En esa línea, destacó que conoce casos en los que "con un trabajo medio puede comprarse una vivienda chica o pequeña" o sacar créditos en Banco Nación.

Sin embargo, Mirta negó haber votado por Javier Milei: "No tengo esa ideología, pero reconozco que se ordenaron algunas cosas que eran un quilombo". "Tampoco voté por (Sergio) Massa, no soy kirchnerista, eso clarísimo... viví gobiernos militares, viví Martínez de Hoz, viví muchas cosas, el corralito me afectó, soy una persona de a pie", añadió. Ante el contexto actual, de todas formas, concluyó: "Últimamente veo muchas pavadas en la televisión para no hacerme mala sangre".