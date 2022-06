Ciudad gastronómica: los mercados de Buenos Aires que tenés que conocer

Como toda gran ciudad, Buenos Aires no se queda atrás si hablamos de sitios populares de abastecimiento. En esta nota te vamos a contar sobre los históricos mercados de Buenos Aires.

También conoceremos las nuevas propuestas, que si bien no cargan tanta historia, no se quedan atrás con sus ofertas. Si te interesa conocer las paradas más importantes del circuito gastronómico de Buenos Aires, ¡no te la pierdas!

¿Cómo surgieron los mercados en Buenos Aires?

Si bien cada uno tiene su historia, hay un factor común en el surgimiento de los mercados de Buenos Aires. En el siglo XIX, la Ciudad fue punto común de migraciones. Esto hizo que su volumen de población creciera exponencialmente.

Con una demanda altísima y también como una oportunidad de negocio, es que aparecen los mercados de Buenos Aires. Grandes centros de abastecimiento que saciaban las necesidades tanto mayoristas como minoristas que demandaba la nueva situación poblacional.



Sería muy difícil enumerarlos a todos. Pero haremos un recorrido por los que se mantienen el funcionamiento desde aquellos tiempos.

Mercados de Buenos Aires

Barrio Chino

Comenzamos el recorrido con uno de los más renombrados mercados de Buenos Aires. La historia comienza con una serie de migraciones de familias asiáticas por 1980.

A pesar de su nombre, no son solamente chinos quiénes lo conforman. Eligieron este lugar también japoneses, coreanos y, en su mayor parte, taiwaneses.

Empezaremos por su ineludible arco de entrada. Combinando paredes de cemento, tejas y leones tallados en piedra, esta construcción de 11 metros te da la bienvenida. Un dato peculiar es que el mismo fue construído en China y luego ensamblado aquí.

¡Pero no vamos a quedarnos en la entrada! Te invitamos a meterte de lleno en la cultura oriental en pleno Buenos Aires. Desde comidas y objetos típicos hasta templos budistas, entre calles peatonales. Este mercado es sin duda un gran plan de paseo.

Y algo aún mejor: La posibilidad de apreciar auténticos festejos del Año Nuevo Chino. Debés saber que la fecha de inicio varía, llevándose a cabo aproximadamente entre finales de enero e inicio de febrero.



El Galpón

Se encuentra en el barrio de Chacarita. Si hablamos de mercados de Buenos Aires, aquí vamos a encontrar uno realmente especial.

¿Creerías que en pleno corazón de Chacarita, de marcado carácter urbano, existe un lugar de cáracter más bien rural? Ese lugar es El Galpón.

Se trata de un centro comunal de abastecimiento agroecológico. ¿Qué significa? Que acá no solamente se cumple la tarea de abastecer, sino que lo hace de manera consciente. Tanto con los tiempos y métodos de producción, como también con los de venta.

Este lugar de intercambio se apoya en la cooperación entre los productores que lo forman. La comunidad tiene tres pilares: consumo responsable, precio justo y soberanía alimentaria. Trabajan aquí pequeños productores independientes y solo comercializan alimentos producidos con métodos naturales y tecnología apropiada.

Si querés comer algo rico y saludable, El Galpón te cuida y te da todo lo que necesitás. Frutas, verduras, lácteos, productos de granja y de almacén.

Además, ofrece productos de cosmética natural sin agregados químicos. También van a poder disfrutar pizzas, empanadas y cervezas artesanales. Cuentan también con delivery y podés consultar su lista de precios.

Mercado Bonpland

Ahora en el barrio de Palermo, más específicamente en Palermo Hollywood. Este mercado está ubicado al 1600 de la calle Bonpland, la cuál le da el nombre.

En sintonía con el anterior, integra la lista cooperativa de los mercados de Buenos Aires. Este antiguo edificio es el mismo en donde funcionó el ex Mercado Municipal Torcuato de Alvear. Pero a principios de siglo se inició un proyecto que dio vuelta su formato.



A través de dicho proyecto, vecinos de la asamblea de Palermo Viejo y feriantes de la zona adquirieron el galpón. Desde entonces se transformó en un Mercado de Economía Solidaria. Directamente de manos de los productores, vas a poder llevarte frutas y verduras agroecológicas, así como productos de empresas recuperadas.

También ofrece una cuadrilla de actividades culturales que te recomendamos que te acerques a conocer. Abre sus puertas martes, miércoles, viernes y sábados de 10 a 20hs.

Mercado del Progreso

Nos toca irnos al barrio de Caballito. Emplazado en Avenida Rivadavia al 5430, encontramos otro de los históricos mercados de Buenos Aires.

Fue construído por la Sociedad del Progreso de Caballito en 1889 y desde entonces está activo. Acumulando 130 años de historia, nunca cerró sus puertas.

En la actualidad cuenta con más de 180 negocios y estacionamiento exclusivo. Este mercado se especializa en proveer de alimentos a los vecinos de la Ciudad, pero también al sector gastronómico. Es normal ver caminando por sus amplios pasillos a cocineros profesionales que buscan la calidad que caracteriza a sus productos.

Quienes lo visitan, van en busca de específicos y frescos cortes de carne. También sucede así con las verduras, hortalizas y frutas. Otro punto fuerte aquí suelen ser los quesos y embutidos.

No te pierdas esta oportunidad de llevarte productos de la más alta calidad a muy buenos precios. Funciona de lunes a sábados de 7:30 a 13:00, y de 17:00 a 20:00hs.

Mercado de Belgrano

Uno de los pilares de la identidad y la historia del barrio de Belgrano. Es de los más antiguos mercados de Buenos Aires. Su inicio data de fines del siglo XIX, cuando fue la histórica Feria Modelo Belgrano.

¿Querés saber una curiosidad? Los terrenos donde se ubica fueron propiedad del famoso escritor argentino José Hernández. El escritor del Martín Fierro. Él mismo los donó por aquellos años para crear específicamente un mercado popular.

Actualmente ronda los 9.000 metros cuadrados. Ofrece un paseo por alrededor de 30 locales comerciales y gastronómicos.

Entre los locales de venta vas a poder encontrar verdulerías, casas de pastas, vinotecas, almacenes, carnicerías, panaderías y más. Además, podrás conocer su patio de comidas para sentarte en algún restaurante o cafetería.

Está ubicado en Av. Juramento y Ciudad de la Paz. Los horarios de los puestos son de lunes a sábado de 8:30 a 20hs. Mientras que el patio de comidas funciona de lunes a domingo hasta las 03hs. Un dato importante es que posee estacionamiento.

Mercado de San Nicolás

Este lugar nació como feria en el año 1905. Lo encontramos sobre Avenida Córdoba al 1700, en el barrio de San Nicolás.

Fue durante mucho tiempo conocido por sus frescos productos primarios, preferidos por los vecinos del barrio. Sin embargo, con el paso del tiempo, sufrió algunos cambios y remodelaciones.

Hoy, además de carnes, frutas y verduras, al visitarlo vas a encontrar una interesante oferta gastronómica. También cuenta con un nuevo entrepiso pensado como un espacio del tan actual coworking, algo novedoso entre los mercados de buenos aires. El Mercado de San Nicolás está abierto de lunes a sábados de 08:00 a 20hs.

Mercado Soho

Aquí llegamos a uno de los más nuevos mercados de Buenos Aires. En el barrio de Palermo vamos a encontrar este reciente integrante de la lista. Un dato curioso es que se fundó en Noviembre del 2020, en plena crisis de COVID-19.

En este lugar específicamente de oferta gastronómica vas a poder elegir entre nueve restaurantes. Los mismos, de distintos estilos y especialidades, se distribuyen en las dos plantas con las que cuenta el establecimiento.

Queriendo recuperar el estilo de los mercados europeos, el Soho ofrece comidas de distintas partes del mundo. En la planta baja, vas a encontrarte locales de comida callejera, en un formato de “comida al paso”. Por otro lado, en el primer piso, se ofrecen opciones gourmet.

No desaproveches la oportunidad de conocer este moderno lugar en Armenia 1774.

Abre de martes a domingos a partir de las 12:30hs.

Mercado de San Telmo

Su nombre nos indica el barrio donde lo encontramos. Ocupa la manzana entre las calles Bolívar, Carlos Calvo, Defensa y Estados Unidos.

Otro emblema entre los mercados de Buenos Aires, fundado en 1897. Cuenta con una mención especial: fue declarado Patrimonio Histórico Nacional en el año 2000.

En sus orígenes sólo proveía víveres a la creciente población de la ciudad. Pero con el paso de los años fue incrementando su diversidad. Hoy en día se le sumaron de todo tipo de propuestas.





Vas a visitar tradicionales verdulerías como también cafeterías de vanguardia. Por supuesto, estamos en San Telmo, no te van a faltar los locales de antigüedades y extraños objetos de época.



Además de ser un llamativo paseo de compras, tiene una oferta culinaria de las más variadas. El histórico mercado abre de martes a viernes de 10:30 a 19:30hs. Los sábados, domingos y feriados vas a poder visitarlo de 09:00 a 20hs. Tiene entrada por las cuatro calles.

Mercat Villa Crespo

Integrando la lista de los más nuevos de los mercados de Buenos Aires, inaugurado en 2021, tenemos a Mercat. Este hermoso edificio intervenido con murales temáticos y un actual estilo industrial se encuentra en Thames 747.

Según su presentación oficial, este espacio nace inspirado en los mejores mercados del mundo. Combina gastronomía de calidad, acercamiento al productor, comercio justo y valor agregado. Es, sin duda, una de las apuestas más novedosas del circuito gastronómico de la ciudad.

Posee tres plantas donde conviven productores, amantes de la cocina y vecinos. Haciendo hincapié en conceptos como la producción consciente y el emprendedurismo, despliegan gran cantidad y variedad de propuestas gastronómicas.

Decidido a marcar su impronta, Mercat Villa Crespo te invita a disfrutar de sus delicias culinarias, pero también a compartir. En su propuesta vas a encontrar eventos sociales y culturales. Entre ellos lanzamientos de productos, degustaciones y hasta clases de cocina.

Vas a poder visitarlo los martes, miércoles, jueves y domingos, de 11 a 20hs. Así también los sábados, pero de 11 a 00hs.





Patios Gastronómicos

Integran también este gran circuito gastronómico los conocidos Patios. Si bien su oferta es únicamente gastronómica y no están emplazados como un mercado, no deberías perderte la oportunidad de conocerlos. Ahora te contamos dónde están. Te aseguramos que no te vas a arrepentir.



Patio Costanera Norte

Si querés disfrutar un rico menú, pedir tu cerveza favorita, o probar un rico café artesanal, este es el lugar. Este patio de comidas está ubicado al extremo norte de la Ciudad de Buenos Aires. En la Avenida Costanera Rafael Obligado 7010.

Con una capacidad para 240 personas, ofrece una amplia variedad gastronómica. Empezando por clásicas pizzas y empanadas, hasta comida árabe, pasando por unas ricas carnes ahumadas. Helados, café y cervezas artesanales

Y esto mejora. Todo ocurre a metros del Río de La Plata, por lo que tendrás una vista única de sus aguas. Las terrazas que conforman el patio están disponibles sólo dos días a la semana. Los sábados de 16 a 00, y los domingos de 12 a 20hs.

Patio gastronómico de Rodrigo Bueno

En el año 2019, con la premisa de potenciar a los productores gastronómicos del barrio, nacía este patio. Hoy es ya un establecido vecino de la Reserva Ecológica de Puerto Madero.

Si bien sabemos que acá la fama se la ganó el ceviche, plato aclamado, no acaba ahí su carta. Vas a poder deleitarte con comidas a la parrilla o unas ricas pizzas. También encontramos comidas de los países de Paraguay y Perú.

Y en caso de que lo salado no sea lo tuyo, podrás optar por probar sus tortas y otros dulces. Este pintoresco lugar de encuentro está ubicado en Avenida España al 2230. Podés visitarlo de viernes a domingo de 12 a 23hs.

Patio de Los Lecheros

En la esquina Avenida Donato Álvarez y Bacacay hay un antiguo edificio que tiene historia en ser punto de encuentro. ¿Conocías ya la historia del Patio Los Lecheros? Te la contamos.

En la edificación que es el patio, funcionaba una estación de tren. Aquí mismo es donde llegaban los vagones lecheros de las zonas productoras antes de la década de los 60. Vendedores de distintas zonas cargaban aquí sus carretas y para luego abastecer de leche a los vecinos.

El lugar quedó sin funcionar más de medio siglo luego de la prohibición de la venta de leche sin pasteurizar. En la actualidad, es una opción de encuentro más en la ciudad. Así también un reconocido paseo gastronómico.

Es posible visitarlo todos los días. De domingos a miércoles de 09 a 02hs, y de jueves a sábados de 09 a 03hs.

Patio Parque Patricios

Si llegaste hasta acá, no te pierdas este último patio para ser un verdadero experto de la gastronomía de Buenos Aires. Además, guardamos para el final un patio distinto.

¿Escuchaste alguna vez sobre un patio de comidas inteligente? Te contamos dónde está el primero de Latinoamérica.

Ubicado en Pepirí 185, encontramos el Smart Plaza Parque Patricios. Se trata de un patio de comidas callejeras de 6 puestos con aplicación propia. ¿Qué significa? Que al conectarte podrás descargar las cartas, hacer tu pedido y pagar desde tu celular, sin moverte de tu mesa.



Además de los mencionados puestos, encontrarás heladerías, pastelerías, cafeterías y cervecerías.

El patio cuenta con capacidad para 800 personas. Abre de domingo a jueves de 11 a 00hs, y los viernes y sábados de 11 a 01hs.

Conclusión

Si sos vecino o vas a estar por la Ciudad de Buenos Aires ya tenés plan. No podés perderte todo lo que te ofrece un circuito gastronómico tan amplio como pocos.



Además de darte el gusto con las variadas comidas, aprovechá para conocer la historia atrás de cada plato. Sin olvidar que vas a conocer lugares históricos y, en muchos casos, tratarás directamente con los productores. Una experiencia completa al alcance de todos.



