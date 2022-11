Por qué el ser humano no fue a Marte: cuánto falta y cuáles son las dificultades

Llegar a Marte es uno de los máximos anhelos que mantienen los científicos y astrónomos de todo el mundo. Mariano Ribas, licenciado y Jefe de Educación científica del Planetario de Buenos Aires, le explicó a El Destape el motivo por el que el ser humano jamás llegó a Marte. Qué hace falta para que se concrete este hecho, por qué es tan complejo y cuál es el mayor interés que hay por conocer a fondo el planeta.

La ciencia y la astronomía cuentan con varios objetivos por delante: uno de ellos es volver a realizar un viaje tripulado a la Luna y el otro es que el ser humano pise por primera vez Marte, uno de los planetas más interesantes y que hace años se viene investigando por especialistas de todo el mundo. Pero, ¿por qué los humanos jamás pudieron llegar al planeta rojo? Mariano Ribas, Licenciado y Jefe de Educación científica del Planetario de Buenos Aires, dialogó con El Destape y dio detalles sobre qué es lo que hace falta para lograr dicho hito.

Ribas, que hace unos meses también le explicó a este medio por qué el ser humano no volvió a hacer viajes tripulados a la Luna, es muy preciso a la hora de responder cada una de las preguntas y advierte sobre las complejidades que existen actualmente para desarrollar un plan efectivo que cumpla con el objetivo de que una persona pise Marte y viva para contarlo en la Tierra.

"Hemos ido a la Luna en varias oportunidades entre 1969 y 1972, pero viajar a Marte es un desafío infinitamente superior por un montón de aspectos", sostiene e inmediatamente después le pone un pequeño freno a la ilusión de mucha gente que ha quedado fascinada con películas de ciencia ficción, documentales o libros sobre el tema.

Asimismo, el Jefe de Educación científica del Planetario de Buenos Aires indicó que todavía no existe un sistema diseñado para llegar a Marte, considerado por muchos especialistas como el planeta más habitable y más parecido a la Tierra. Y también señaló que actualmente el foco está puesto en la Luna con las diversas misiones que hará el programa Artemis. Entre las mismas, en 2024, el Artemis II hará un vuelo tripulado -similar a la del Apollo 8- que arribará al satélite de la Tierra luego de 54 años: la última vez fue el 11 de diciembre de 1972. "La otra vez despegó Artemis I, que es el primer paso para volver a la Luna, así que llevar gente a Marte es para la década del 2030", indicó el especialista.

Pese a que los científicos tendrán el gran desafío de desarrollar una nave tripulada que esté capacitada para poder llegar a Marte y regresar a la Tierra sin problemas, Mariano Ribas también aclaró que existe una gran preocupación por las consecuencias de salud que pueden sufrir los astronautas que lleven adelante la ambiciosa expedición. De todas formas, aclaró un punto muy importante que sí invita a soñar: "Esto no quiere decir que no se puede hacer; Todo indica que sí, que la humanidad va a llegar a Marte y hasta hay quienes piensan que sería nuestro segundo hogar natural en algún momento".

Diversos robots continúan estudiando la superficie de Marte.

Las características de Marte como planeta

- ¿Qué características tiene Marte como planeta? ¿En qué aspectos se asimila con la Tierra y en qué se diferencia?

"En síntesis, Marte es un planeta de estructura rocosa metálica. Más o menos tiene unos 7.000 kilómetros de diámetro, es un planeta caracterizado por superficies desérticas, rocosas, polvorientas y no tiene agua líquida. Tiene temperaturas muy bajas, con un promedio de 60 grados bajo cero más o menos, y en las zonas polares está en 120 grados bajo cero. Eso es en parte a que tiene una atmósfera muy finita, una atmósfera que es menor al 1% de la atmósfera terrestre, que está hecha de dióxido de carbono. Tiene hielos en las capas polares, en los polos. Ese hielo no es de agua sino de CO2 (dióxido de carbono). Obviamente es el cuarto planeta a partir del sol, el que le sigue a la Tierra hacia afuera. Tiene un período orbital de casi 2 años. Tiene estaciones porque está inclinado en su eje de rotación y podemos decir a groso modo que es el planeta más parecido a la Tierra en todo el sistema solar, básicamente por su superficie, y además porque está lleno de características que hablan de un pasado muy distinto al actual. Ahora es un planeta muy frío, seco e inhóspito y, por lo que sabemos ahora, no hay ningún indicio de vida".

Por qué Marte es tan importante para la astronomía: qué importancia tiene

- ¿Cuál es el mayor interés que produce Marte entre investigadores y astrónomos del mundo?

"El interés es el pasado y las chances de vida y con que Marte está lleno de marcas que sugieren la presencia de ríos y lagos, quizás de un océano en el hemisferio norte. Todo eso no está, pero probablemente estuvo hace 3.000 o 4.000 millones de años, cuando el planeta probablemente fue más templado. Tuvo agua líquida en superficie en cantidad. Eso se deduce a partir de marcas geológicas que sugieren que hubo todas esas cosas. En esas condiciones también podrían haber sido un escenario apto para la vida. Hay indicios firmes para pensar que Marte pudo haber sido un escenario apto para la vida".

¿Hay vida en Marte? Qué se sabe hasta el momento

- En septiembre de 2022, a raíz de una investigación que fue realizada por la Universidad de Sheffield y de la Open University, científicos confirmaron que en Marte hay agua. ¿Esto indica que hubo o hay vida en Marte?

"En realidad eso sabe mucho antes que en septiembre de 2022. Desde fines de los años '90 se sabe que Marte tiene agua subterránea. Lo que se hace es confirmar una y otra vez lo mismo. Marte no tiene agua en superficie, pero es prácticamente 100% seguro que tiene a cientos de metros de profundidad. También se han encontrado capas de hielo, a pocos metros de profundidad, hielos de agua... se han hecho excavaciones con alguna sonda especial como la Phoenix Mars Lander (NdeR: creada por la NASA), pero no es algo nuevo".

Mariano Ribas, Licenciado y Jefe de Educación científica del Planetario de Buenos Aires.

Cuándo se harán viajes tripulados a Marte y por qué todavía el ser humano no pisó el planeta

- Por estos tiempos se ve el rover Curiosity investigando y recorriendo Marte. ¿Es posible que veamos viajes tripulados a Marte dentro de poco tiempo?

"Curiosity está hace diez años en Marte así que no es novedoso. El que sí es novedoso es el Perseverance o el Zhurong (China), que llegaron el año pasado. Pero mucho antes de eso, entre 2004 y 2016 o 2017, estuvieron el Spirit Opportunity que son dos pequeños vehículos robots que se suman a las décadas de exploración marciana orbital en superficie que van trazando un panorama de lo que es Marte en presente y pasado. Respecto a los viajes tripulados humanos es un desafío que falta. La otra vez despegó Artemisa, que es el primer paso para volver a la Luna, así que llevar gente a Marte es para la década del 2030".

- ¿Por qué nunca se hicieron viajes tripulados a Marte?

"Por la complejidad. Hemos ido a la Luna en varias oportunidades entre 1969 y 1972, pero viajar a Marte es un desafío infinitamente superior por un montón de aspectos. No sólo porque el viaje es mucho más largo y requeriría de otro tipo de tecnologías que recién se están pensando sino también porque depende de la capacidad del ser humano para soportar física y psicológicamente un viaje que demandaría entre un año y medio o dos años entre ida, permanencia y vuelta. No es una cuestión tan sólo tecnológica. Tenés que tener gente preparada para hacer eso y eso no va a ser hasta el 2030 o 2035".

Curiosity, el robot de la NASA que llegó a Marte.

Las consecuencias físicas y de salud que pueden sufrir los astronautas para llegar a Marte

- ¿Un ser humano podría soportar el viaje a Marte o tendría consecuencias físicas?

"Hay que ver si estamos preparados para un viaje así. En principio, había astronautas en la Estación Espacial Internacional que han permanecido alrededor de un año en el espacio y trae consecuencias físicas. Hay un debilitamiento óseo, muscular y también del corazón. El ser humano no está hecho para vivir en el espacio y el planeta Marte no ofrece condiciones de habitabilidad. Habría que hacer obviamente bases y cuestiones que están todavía muy lejos. De todas manera, no quiere decir que no se puede hacer. Quiere decir que es algo que ahora no se puede hacer. Todo indica que sí, que la humanidad va a llegar a Marte y hasta hay quienes piensan que sería nuestro natural segundo hogar en algún momento. Cuando digo esto, no digo la cosa frívola y tonta de 'estamos pensando en destruir la Tierra y nos vamos a Marte'. No, nada que ver... estoy pensando en que, muy, muy, muy a futuro, quizás la humanidad necesite un segundo lugar dadas las cuestiones demográficas de longevidad y mil factores más que hacen que la Tierra no nos va a alcanzar. Estamos hablando de acá a unos milenios".