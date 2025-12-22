La Cámara Federal de Salta revocó el sobreseimiento del camionero Héctor Romero, señalado como quien vio por última vez a María Cash en Salta el 8 de julio de 2011 y ordenó que se trabaje en todas las medidas de prueba orientadas a esclarecer la posibilidad de la participación del único sospechoso que fue señalado por el Fiscal Federal Eduardo Villaba. Según el fallo de la Cámara, todavía no se alcanzó el grado de certeza exigido para cerrar definitivamente la instrucción y cuestionó que el sobreseimiento dictado por los jueces de primera instancia resultó en una clausura prematura de la causa.

Según los jueces, durante esta fase no rige plenamente el principio de la duda a favor del imputado y resulta indispensable descartar de manera concluyente la participación del imputado para disponer el sobreseimiento, algo que en este caso no ocurre. Además, consideraron que existen “indicios relevantes” que deben ser valorados en conjunto y no, como lo hicieron hasta ahora, de manera fragmentada. En el fallo, los jueces de la Cámara Federal destacaron que los indicios introducidos al expediente, sumados a la conducta y actitudes del camionero y su entorno luego de la desaparición, obligan a profundizar la investigación antes de cualquier decisión definitiva.

Además, el fallo señala que los últimos elementos introducidos en el expediente no fueron suficientemente esclarecidos y que “existen zonas oscuras” en algunos aspectos del caso que obligan a dictar una serie de medidas de prueba que hasta el momento no se encuentran agotadas. Esas medidas tienen que ver con distintos peritajes y otras diligencias que a la fecha resultan indispensables para poder reconstruir los hechos y evaluar con mayor precisión la hipótesis principal planteada por el fiscal y la querella. Mientras tanto, los jueces de la Cámara Federal de Salta rechazaron el pedido de los acusadores para apartar al Tribunal Nº 2 y a la jueza Mariela Giménez, que había otorgado el sobreseimiento a Héctor Romero y señalaron que no se advierten motivos objetivos para justificar el desplazamiento de la magistrada, lo que la deja nuevamente al frente de la investigación.

El fallo del Tribunal Superior llega luego de que en octubre pasado el Fiscal Federal Eduardo Villalba apelara el sobreseimiento del camionero Héctor Romero ya que consideraba que esa resolución carecía de fundamentos y desconocía pruebas que sostenían la responsabilidad del transportista. Ese detalle, según la investigación, se da porque el camionero fue el último que vio a María Cash y la trasladó en su camión, asegurando que todos los testigos declararon con honestidad hasta que el camino se interrumpe con la declaración de Romero. Además, los investigadores mantuvieron el foco en que más de 13 años después de la desaparición, la Fiscalía tiene una verdad para ofrecer.

Ahora, con el fallo de la Cámara Federal de Salta, el Fiscal y la querella están expectantes para avanzar con las pruebas que marcaron los jueces y avanzar con posibles resultados que de una vez permitan responder qué pasó con María Cash.