Audiencia clave por María Cash: el fiscal pidió anular el sobreseimiento del camionero y la Justicia pidió más tiempo para definir

Durante una audiencia en la Cámara de Apelaciones, el representativo del Ministerio Público Fiscal Federal de Salta, Eduardo Villalba, reclamó que se anule el sobreseimiento al camionero Héctor Romero, señalado como el último en tener contacto con la joven diseñadora María Cash, desaparecida en 2011 mientras hacía un viaje por el norte argentino. La resolución que exculpa al transportista fue anunciada en mayo pasado y, tras la apelación, el Tribunal anunció que “por la complejidad de la causa y la cantidad de cuerpos que tiene el expediente” se van a tomar más tiempo del previsto para emitir su resolución, pero que tratarán que sea antes de fin de año.

“Lo peor que puede pasarle a un ser humano es perder un hijo y no saber qué pasó. Trece años después, la Fiscalía tiene una verdad para ofrecer”, reclamó Villalba y cuestionó que para sobreseer al camionero la jueza se basó en “un informe pericial de apenas dos semanas” dejando de lado “un estudio de más de tres años”, por lo que aseguró que “el sobreseimiento es nulo” ya que “ignora una investigación profunda que durante años llevó adelante el Ministerio Público con peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales” de Salta.

Durante la audiencia, Villalba también remarcó que “existen serios indicios” que permiten afirmar que el camionero Héctor Romero “fue el último en alzar a María Cash y nunca colaboró con la investigación”. Además, señaló que todos los testimonios que reconstruyeron el camino de la joven fueron realizados “con personas que declararon con honestidad” y señaló que ese tipo de testimonios se corta cuando entra en el camino el camionero. Por eso, insistió el Fiscal, debe investigarse también “las maniobras” alrededor del acusado que son “maniobras de encubrimiento”, a las que definió como un intento de desviar la investigación, asegurando que “no hablo de complicidad directa en el hecho, pero sí de encubrimientos y de esfuerzos para que no se investigue a Romero”.

En otro tramo de la acusación, el Fiscal aseguró que “desaparecieron del expediente” los antecedentes por homicidio culposo que pesaban sobre Romero. Por su parte, la defensa del camionero reclamó que el fallo del sobreseimiento “es irrefutable y está plenamente fundado”, algo que no coincide con el pensamiento del fiscal, que asegura que la decisión de la jueza “no está debidamente motivada” y remarcó que “prescinde de pruebas y constancias de la causa que sustentan la responsabilidad del imputado”. Mientras tanto, el defensor oficial Nicolás Escándar sostuvo que “el fallo (de la jueza Giménez) ha valorado pruebas de manera equivocada, incluso algunas que consideramos inexistentes” y reclamó que la declaración del camionero no coincide con los puntos centrales de la causa, ya que valorando la reconstrucción, por ejemplo, “el punto donde María habría descendido del camión indica que el vehículo no podía detenerse allí” y cuestionó uno de los testimonios que dice haber visto a María Cash con vida porque eso podría haber desviado la investigación.

Para finalizar el pedido, el Fiscal Villalba reclamó que “la familia de María Cash tiene derecho a saber la verdad” más allá de la responsabilidad penal que pueda existir sobre el acusado. Con esta audiencia, la Cámara de Apelaciones deberá resolver si el sobreseimiento dictado por la jueza Mariela Giménez, que consideró que no existían pruebas suficientes, queda vigente o si en cambio acepta el pedido del Ministerio Público Fiscal para sostener la acusación penal contra el camionero Héctor Romero. Mientras tanto, 14 años después, nadie sabe ni puede responder ¿qué pasó con María Cash?.