Tras el descargo de Lourdes, Lissa remarcó que puede "pelear" con otros porque "está bien".

Lourdes "Lowrdez" Fernández rompió el silencio tras las denuncias por parte de su madre y Lissa Vera, compañera de Bandana, a su expareja por violencia de género. Leandro García Gómez se encuentra detenido por presunta agresión a la cantante y compositora.

Por primera vez desde que se conoció públicamente el caso, Lourdes salió a dar su versión de los hechos. En este sentido, Lissa Vera defendió su postura en Indomables, y se refirió a la situación de su colega: "Tiene fuerza para pelearse porque está bien".

En su comunicado, Lourdes expresó: "Hay algunos hechos que fueros sacados de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí, y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me llamó para saber si estoy bien". En este sentido, Lissa Vera remarcó: "Prefiero verla enojada, pero viva", y agregó: "Que me esté peleando, es por que está bien. Y eso a mí me deja tranquila. Lo demás me parece un chiquitaje".

Lissa Vera es una de las denunciantes de la expareja de Lourdes Fernández.

Siguiendo esta línea, aseguró: "Viendo que salió con un comunicado y que quiere cantar, siento que mi misión está cumplida. Mi misión en este planeta se cumplió, ella está bien. Tiene la fuerza para sacar un comunicado, para enojarse, pelearse, ofenderse y todas las posibilidades que puede tener una persona con vida".

Cómo sigue la denuncia

Lejos de retirar la denuncia contra Leando García Gómez, Lissa Vera aseguró que la mantendrá firme: "Mi denuncia sigue con este hombre que no puede volver a salir. Y aunque Lourdes me odie, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias".

A su vez, la cantante de Bandana expresó su miedo por parte del presunto agresor y expareja de su colega: "Hoy fui a buscar un botón antipánico". En este sentido, ante la pregunta por parte de la periodista Mariana Brey de cuál es su miedo, respondió: "Un hombre que mostró la agresividad delante de cámara y frente a varias personas, en su mayoría hombres, imaginátelo entre cuatro paredes o cruzartelo en la calle sabiéndo que te odia", y sentenció: "Eso me dió la certeza de que hice lo acertado".