Lourdes de Bandana habló por primera vez tras la detención de su ex: "Nadie nos enseña a amar"

La cantante de Bandana Lourdes "Lowrdez" Fernández publicó el primer mensaje escrito en sus redes sociales desde que sus amigos y familiares reportaron su desaparición, que culminó con la detención de su expareja Leandro Esteban Gómez tras un operativo policial en su domicilio.

"La suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar", subrayó en Instagram y destacó que muchas veces trató "remontar" esa relación "por amor". "Puedo entender y comprender a la familia, amigos, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto", enfatizó también respecto a la actitud que tomaron sus conocidos cuando percibieron que estaba en peligro.

La publicación la completó con una foto que la muestra abrazada por sus amigas. "Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar", remarcó también sobre el proceso que inició.

Este sábado también Gómez se presentó a declarar desde que fue detenido por "privación ilegítima de la libertad" y negó haber ejercido violencia sobre la artista. El principal sospechoso no quiso comparecer ante ningún juez y se limitó a hacer un descargo, en el que sostuvo que Lourdes "fue a su casa por voluntad propia" y que en ningún momento la lesionó. También se defendió diciendo que la cantante "era la que no quería salir" de su domicilio.

El descargo se hizo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, con el imputado conectado desde la Alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde permanece detenido. Durante su exposición, reiteró que "ella no quería salir" del domicilio y se desligó de las acusaciones en su contra. Afirmó también que Fernández "no quería ver a su madre", con quien habría tenido una situación conflictiva.

Su relato se contradice con el de familiares y amigos de la cantante. Su hermana, Ana, relató a los medios la desesperación que vivió la familia durante esas horas, hasta que dieron con su paradero: "Se vivió una situación en donde no sabíamos si estaba viva. Por suerte, ahora sabemos que sí, pero necesitamos que reciba ayuda y protección".

En ese momento, Ana también se adelantó a la actitud que podría llegar a tomar su hermana, y aclaró: "Aunque vean que capaz ella lo perdonó, está equivocada. Yo tuve que alejarme en un momento, por él, por lo que la llevó a hacer. Ellos tienen una relación muy toxica. El le cambió la cabeza, la llevó a lugares muy oscuros".

Las denuncias contra Leandro Esteban García Gómez

Los antecedentes penales de Leandro Esteban García Gómez comienzan el 23 de diciembre del 2020, cuando fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso por el Tribunal N° 8. Dicha condena se da en el marco de una causa en la que fue denunciado por una de sus ex parejas por violencia. Como resultado de esta sentencia, se le dictó al acusado prisión domiciliaria y se le solicitó realizar tratamiento psicológico obligatorio junto a la utilización una tobillera electrónica.

En el año 2021, también fue denunciado. Ésta vez, por el propietario de un inmueble debido a diversos daños y deudas. La demanda civil tuvo como argumento el cobro de una deuda de 1.3 millones de pesos relacionada con el alquiler de un departamento en el complejo La Algodonera, en el barrio de Colegiales. El denunciante aseguró que el empresario había incumplido con los pagos y protagonizado episodios de violencia en el interior del inmueble.

Cómo la encontraron a Lourdes

El jueves por la noche, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró encontrar a Lourdes en la casa de su pareja, luego de estar desaparecida por varias horas. La Policía actuó tras recibir una orden de allanamiento del juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional 47 para el departamento de Ravignani 2186, donde vive Gómez.

Ese mismo día, el acusado había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento, por lo que la visita fue breve. Ya con la orden de allanamiento, la Policía encontró a la cantante y a la pareja deambulando por el edificio. Después de que Lourdes fuera trasladada al Hospital Fernández, García Gómez fue detenido y trasladado a la alcaldía de Beasley 3800.