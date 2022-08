Es la amiga de la infancia de Micaela García y trabaja alzando alto su bandera: “Transformé el dolor para que no muera”

Micaela cumpliría 27 años, este martes 9 de agosto. Familia y amigos llevan su imagen como bandera y trabajan para la Fundación Micaela García “La Negra”. Conocé su trabajo y la importancia de mantener su nombre en alto.

Su nombre ya no pasa desapercibido y los 9 de agosto de cada año ya no son los mismos para su familia, que actualmente vive en la ciudad de Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos) -de donde es oriunda-, tras aquel fatídico 1° de abril de 2017. Micaela García era una estudiante de Educación Física y militante feminista, integrante del Movimiento Evita y también del espacio Ni Una Menos (NUM). A sus 21 años fue interceptada por Sebastián Wagner y Néstor Pavón, abusada sexualmente y asesinada de forma brutal, transformándose en uno de los femicidios más recordados del último tiempo.

Hoy, Micaela García cumpliría 27 años. Su caso impactó de lleno en el feminismo y también en la sociedad toda, que se manifestó en las calles pidiendo justicia y mostrando su hartazgo frente a una problemática que, hasta la actualidad, sigue vigente. Puso en jaque a las instituciones y, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. Fue así como su nombre pasó de ser desconocido para muchos a transformarse en una bandera de lucha. Y años más tarde, a principios de enero del 2019, a convertirse en la Ley 27.499 o "Ley Micaela".

Tiempo después, familiares y amigos pusieron en marcha la Fundación Micaela García "La Negra" ubicada en Escuela de Ingenieros al 165, también en Concepción. La presidenta es su mamá, Andrea Lescano y el vice es su papá, Yuyo García, aunque otros familiares, amistades y compañeras de militancia también forman parte. "Uno piensa en cómo surge la fundación, siempre enfocado desde el femicidio de Mica y a mí me gusta más conceptualizarlo desde quién era ella. Mica era una militante peronista, feminista aún sin saberlo o sin haber tenido la oportunidad de explayarse más sobre el tema. Era una persona que creía en la política como una herramienta de transformación, que militaba por la igualdad social, también una dirigente local", cuenta a El Destape Janet Scheffler, amiga de quien cumpliría años en estas fecha.

"Era una persona con esperanza, con mucho horizonte y con muchas ganas de cambiar la sociedad por sobre todas las cosas. Amiga, hermana, hija. Era una persona cariñosa, que incentivaba a los demás, te alentaba y empujaba... Incluso cuando ella iba 20 pasos más adelante que cualquiera de nosotros, siempre fue una gran compañera", recuerda.

A partir del 2017, se conoce la estadística de que en Argentina ocurre un femicidio cada 27 horas y el caso de Micaela, tan emblemático, impacta fuertemente a nivel social. "Cuando ella es víctima de estos dos femicidas, pasa que todo esto que ella era nos pesa y nos duele a tal nivel que nos revoluciona. No solamente a quienes la conocimos, sino a muchas otras personas que aunque no la conocieron, les llegó", nos cuenta. Y suma: "Yo creo que el caso de Mica nos revela, no solamente un sistema patriarcal, sino todas las demás fallas e injusticias. Entonces por cómo fue y por lo que ella es, creo que era casi inevitable que la Fundación surja. Llegó a transformar el dolor para recordarla, para que no muera y para que todes puedan conocerla aún cuando ella ya no está".

En varias ocasiones, Janet señaló que la Fundación funciona "como una gran familia cálida y cariñosa, porque eso era Mica" y destaca que una de las frases más utilizadas entre las militantes es que trabajan cotidianamente "para construir la sociedad que Mica soñó". Mientras que sostiene firmemente: "Esta transformación de dolor también da esperanzas y esa esperanza también creo que es un grito de justicia para quienes quedamos y para quienes vienen también".

La Fundación Micaela García abre de lunes a viernes en la sede, ubicada en la ciudad de Concepción. Más allá de esto, tienen diferentes redes de contacto para comunicarse y colaborar. Allí funcionan talleres (de huertas, macetas y costura), tienen un vivero, realizan clases particulares, reparten bolsones de comida y ropa, se hacen donaciones, trabajan con promotoras territoriales -estando en contacto con casos de violencia y ayudando a víctimas- y se milita, lógicamente, la Ley Micaela. Además, trabajan con personas de bajos recursos y actualmente llevan adelante una campaña de productos de higiente menstrual para las personas que no pueden acceder a ellos. Están alerta a las problemáticas en la ciudad, actúan y construyen redes feministas y observan las necesidades de la gente.

"Quienes fuimos compañeras y amigas también intentamos llevar herramientas, información, recursos y demás a los barrios que es lo que ella hacía cotidianamente... Se ponía las zapatillas y pateaba", recuerda.

Campaña #MicaCumple: ¿de qué se trata?

“Queremos celebrarla y recordarla con el ejemplo que nos dejó, el de la solidaridad. Desde la Fundación Micaela García ‘La Negra’, queremos invitar a todas las organizaciones a sumarse a realizar una jornada solidaria entre los días 5 y 15 de agosto del 2022”, expresaron hace unos días. Y añadieron en relación a la iniciativa: “Con la consigna que nos motiva: construir la Argentina solidaria que ‘La Negra’ soñó. Los invitamos a sumarse, desde cualquier rincón del país, a organizar ollas solidarias para acompañar a las familias argentinas que más lo necesitan”. Además, invitaron a participar compartiendo la actividad solidaria con el hashtag #MicaCumple.

Janet nos cuenta que, por su cumpleaños, la Fundación está realizando varias actividades, como ocurre cada año cuando la celebran en su ausencia. Por un lado, habrá ollas populares, festivales y acciones solidarias en su nombre. "Muchas agrupaciones del país se suman y colaboran en la campaña para replicar y contagiar lo que Mica era. La idea de la Fundación es que no nos arranquen más Micaelas sino que florezcan un montón más", sostiene.

La militante y amiga de Micaela también se refirió a lo que significa formar parte de esta familia. "Todas las personas que ahora forman y se acercan a la fundación, pasan a ser parte de este grupo de personas que cotidianamente me ayudan a seguir y a progresar. Para mí es muy importante el rol, el estar ahí adentro, por todo lo que fue y significó Mica para mí. Fue mi compañera, mi primera compañera y marcó mucho de lo que yo ahora soy", expresó. Y agregó: "No contar con ella físicamente hace que tenga que, en cierta forma, ser una Mica para otras personas o al menos eso es lo que yo me propongo. Si bien nadie va a ocupar su lugar ni nadie va a ser ella, una se propone hacer lo mejor posible para recordarla, para transmitir su mensaje, sus sueños, proyectos y esperanzas... Alejarla de esta imagen triste".

Si bien actualmente se encuentra coordinando el área de Género, le costó acercarse a la Fundación en un primer momento. "Estuve haciendo mi duelo y me va a acompañar mucho tiempo, a lo largo de mi vida. Pero pude volverme más activa cuando pude hablar de ella desde todo lo que me dio y no desde su final", concluyó.

La importancia de la Ley Micaela

La tan conocida “Ley Micaela” tiene el objetivo de establecer la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas aquellas personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero no solo se detiene ahí: en el último tiempo, también fue aplicada en clubes de fútbol de la Primera División que se encuentran completamente atravesados por casos de violencia machista y que además reproducen estereotipos de género que atentan contra la igualdad entre hombres y mujeres.

"Es una ley nueva, se trabaja todos los días con capacitaciones... Tiene, obviamente, sus resistencias. Aunque aún no tenemos los resultados esperados, se lucha constantemente por la implementación y se la milita todos los días", sostiene Janet. Además de resaltar que las capacitaciones son "anuales y permanentes", manifestó: "Es algo que aún se trabaja, hay resistencia en algunos lugares pero también hay otros en los que se acercan y adhieren. Es una estructura social a romperse, lleva su tiempo pero eperamos ver cambios pronto".

Si bien el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades es el órgano principal para la implementación de la Ley Micaela en el Poder Ejecutivo, hay diferentes vacíos en lo que refiere a los poderes Legislativo y Judicial. Como son autónomos, estos autoimplementan sus propias propuestas. Sin lugar a dudas, los jueces son los casos más complejos de atravesar a causa del conservadurismo que los caracteriza. "Sería una falacia pensar que, tras siglos de patriarcado naturalizado en varones, mujeres, no binaries y diversidades, una las va a erradicar con un curso. Si removés la piedra en el 10%, hiciste un cambio", dijo Claudia Villamayor, funcionaria del ministerio de Mujeres en Provincia, a este medio.

Más allá del trabajo que conlleva desentramar años de violencias, la ley intenta desarmar estereotipos y pensamientos que se encuentran muy arraigados. Por esta razón, se observa cotidianamente la revictimización y violencia de víctimas por parte de oficiales de policía o importantes fallas en la protección para evitar que agresores ejerzan nuevas violencias que pueden desembocar en un femicidio. El caso de Úrsula Bahillo (18), en Rojas, es uno de los principales ejemplos que deja a la vista dicha problemática y falta de respuesta.

Como si fuera poco, otra gran falla se observa en el sistema judicial cuando -justamente- en el caso de Micaela García los jueces de Entre Ríos deciden ignorar la normativa vigente y excarcelar a Pavón. Por más increíble y retorcido que parezca, el caso que impulsó la ley no tiene una condena ejemplar.

A pesar de las constantes violencias ejercidas contra una Micaela que ya no está físicamente pero que se mantiene presente en la memoria de una Fundación, familiares y amigos deciden luchar por la bandera que solía alzar y reproducir sus esperanzas de una sociedad mejor.