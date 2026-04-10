La Justicia de Chubut continúa con las pesquisas por la muerte de Ángel, un niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia en circunstancias que aún se investigan. El fiscal Cristian Olazábal, quien subrogó temporalmente al titular de la causa, confirmó que la madre del menor y su actual pareja son los principales sospechosos del caso.

Olazábal indicó que las sospechas de las autoridades se centran en las últimas personas que estuvieron con el niño antes de su muerte. “Con la progenitora y su actual pareja no tuvimos una entrevista. Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro”, advirtió. El fiscal aclaró que ya se les notificó su situación y que hay una imputación formal, aunque todavía no fueron sometidos a un juez penal.

La lesión cerebral que cambió el rumbo de la causa

Según relató el fiscal, el padre del menor, Luis López, se presentó ante la Justicia el lunes por la mañana para denunciar lo ocurrido. Allí informó que Ángel había sido revinculado con su madre biológica apenas un mes antes de su muerte.

Olazábal explicó que, en primera instancia, el personal médico que asistió al niño no detectó signos de violencia. “No se desprendía de la intervención de los médicos ninguna lesión traumática, no había signos de violencia”, sostuvo. Sin embargo, el examen interno reveló un hallazgo clave: Ángel presentaba una lesión en el cerebro.

“Ahora lo que resta determinar es el origen de esta lesión porque puede tener múltiples factores”, señaló el fiscal. Las autoridades deberán reconstruir la historia clínica del menor, los momentos que pasó con su madre y los antecedentes previos a la revinculación.

Acusaciones cruzadas entre las familias

La madre del niño, identificada como Mariela, rompió el silencio y dio su versión de los hechos en diálogo con ADNSUR. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó. Según su relato, durante el embarazo y los primeros meses de vida de Ángel sufrió violencia por parte de su ex pareja, a quien acusó de haberle quitado al niño. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, sostuvo.

Sobre lo ocurrido el domingo por la mañana, Mariela contó que se levantaron temprano y despertaron a Ángel para que fuera al baño. Al notar que el niño se había hecho pis, lo acostaron en su propia cama. “Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, explicó.

Mientras esperaban la ayuda, salieron a la calle a pedir auxilio. “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado”, relató. Cuando finalmente llegaron los médicos, Ángel ya presentaba un cuadro crítico.

Por su parte, el padre del menor responsabilizó públicamente a la madre. “A Ángel lo mataron. Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano”, declaró a los medios. El hombre afirmó que siempre se hizo cargo del niño y que la Justicia le quitó la tenencia a raíz de una denuncia de la madre por violencia de género. “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista”, expresó.

Lo que viene

El fiscal Olazábal adelantó que la información preliminar da cuenta de una conflictiva familiar entre adultos, pero que no hay antecedentes de violencia ejercida directamente contra Ángel. Ahora, los peritos deberán determinar el origen de la lesión cerebral que derivó en la muerte del menor. La causa sigue abierta y la Justicia aguarda los resultados de las pericias para avanzar en la imputación formal.