Leonardo Cositorto habló después de ser declarado culpable y confirmó que va a pedir la nulidad del fallo: "Soy inocente"

Tras ser considerado culpable por los delitos de asociación ilícita y estafa en su rol como CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto rompió el silencio en conversación con IP Noticias y adelantó que va a pedir la nulidad del fallo.

"Yo no tengo ningún tipo de asociación ilícita. Soy el fundador de la compañía desde el año 2017. Llevábamos pagando cinco años a nivel mundial y dejamos de pagar de manera forzada porque antes de que me detengan, la CNV dijo que teníamos que cesar en la oferta pública. La CNV me absuelve tres años después, pero este Tribunal dice que soy culpable", expresó, en conversación con el canal de noticias.

A pesar de que los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte ratifican que Cositorto y los implicados "se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio", el empresario sostiene que en Corrientes "no pagó ni una silla": "No tengo ni contacto con la persona que lideraba acá. ¿Dónde está la asociación ilícita donde yo no di ni una orden?", exclamó.

Son 98 los denunciantes que llevaron al empresario a la cárcel. De acuerdo a sus testimonios, el líder de Generación Zoe les prometía resultados económicos a cambio de dinero, pero no cumplió con sus promesas, dejándolos sin respuesta.

Para los letrados, el rol de Cositorto es claro. Se presentaba como un "empresario de alto nivel" . La ostentación de su estilo de vida contribuía al engaño que, en palabras del Tribunal, "era decirle al otro lo que quería escuchar". En ese sentido, sostienen que los detenidos "arman un aparato de estructura y de mentiras que no se ha probado. No se ha probado el esquema de inversiones que podrían sustentar la oferta y apariencia de solvencia que marcaban los Zoe".

Sin embargo, Cositorto sostiene su inocencia y pone en tela de juicio la calidad probatoria del Tribunal de Goya: "Vamos a pedir la nulidad y este señor (N. de R: Carbajal, quien leía el fallo y tuvo un altercado con el empresario durante el juicio) va a ser denunciado, junto con los otros dos jueces". Además, para el empresario "es un fallo dividido donde ni siquiera dijeron cómo fue ni quiénes son los damnificados porque no hubo ni pericia contable. No dijeron montos ni qué, cuándo ni dónde se hizo la asociación ilícita. ¿Dónde están las pruebas, dónde está el llamado, dónde está el WhatsApp?".

“Está mintiendo. Es una vergüenza. ¡Ustedes están comprados!”: el tenso cruce en plena audiencia

Cositorto protagonizó un cruce con los jueces en plena audiencia, por lo que debió ser expulsado inmediatamente de la sala. “Está mintiendo. Es una vergüenza. ¡Ustedes están comprados!”, gritó el líder de Generación Zoe ante los argumentos de los jueces.

El juez Carbajal, visiblemente enojado, pidió su expulsión: “¡Pónganle las esposas y sáquenlo de la sala!”.

Previamente, el empresario había manifestado que los implicados y él eran inocentes: "Crearon un circo y le mintieron a la gente. Nunca hubo una pirámide. Es una estupidez lo del ponzi”.