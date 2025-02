Leonardo Cositorto fue declarado culpable por estafa con su empresa Generación Zoe: el veredicto

Leonardo Cositorto fue declarado culpable por los delitos de asociación ilícita y estafa en su rol como CEO de Generación Zoe, según el Tribunal de Goya. También reconocieron delitos en Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista - su socio y mano derecha- y Lucas Damián Camelino, acusados de coautores y miembros por el delito de estafa. Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina fueron declarados inocentes.

De acuerdo a los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, Cositorto y los otros implicados que fueron declarados culpables "arman un aparato de estructura y de mentiras que no se ha probado, no se ha probado el esquema de inversiones que podrían sustentar la oferta y apariencia de solvencia que marcaban los Zoe". En ese camino, "no está documentado que existía el trading y de cuánto era. No hay nada que acredite inversiones existentes".

Para los letrados, Cositorto se presentaba como un "empresario de alto nivel" pero que cae "por un bloqueo bancario" porque "ese dinero va a parar entre los implicados". La ostentación de su estilo de vida contribuía al engaño que, en palabras del tribunal, "era decirle al otro lo que quería escuchar".

Con detalles de cómo se constituyó la organización y el esquema de roles que sostenían para la estafa, los jueces hacen mención de un "grupo de WhatsApp" donde se mantenía esa estructura: "Se bombardeaba con información y se mantenía el engaño. El patrimonio volvía a constituirse cada vez hasta que en enero muchos no cobran, en febrero muchos menos y en marzo directamente nadie. La ausencia de inversiones es notoria".

En esa línea, Camelino fue el organizador de Zoe y el resto de los declarados culpables "son ejecutores. Salían a captar personas porque eran las tareas que le pidió Camelino".

Para la querella y la fiscalía, Cositorto realizó una megaestafa piramidal impulsada desde Generación Zoe, junto con los otros cinco implicados, utilizando el mundo de las criptomonedas y el coaching financiero para atraer a más personas: "Los organizadores o jefes planificaron la oficina de la ciudad de Goya poniendo en marcha una estafa piramidal y, a través de herramientas de engaño, indujeron a error a los inversores", argumentaron.

Son 98 los denunciantes que llevaron al empresario a la cárcel. De acuerdo a sus testimonios, el líder de Generación Zoe les prometía resultados económicos a cambio de dinero, pero no cumplió con sus promesas, dejándolos sin respuesta.

En ese sentido, los fiscales Rubén Barry y María Eugenia Ballará afirman que, con los testimonios recabados, se comprueba que “Cositorto, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Batista, Lucas Camelino, Nicolás y Javier Medina conformaron una asociación ilícita”.

Pablo Fleitas, abogado querellante, acompañó la acusación y pidió que Cositorto y todos los imputados sean declarados culpables. Para el letrado, las víctimas fueron engañadas a través de ganancias falsas, que promovían mediante promociones mensuales y así atraer más inversores.

A pesar de que Cositorto enfrenta otros procesos judiciales en diversas provincias, se trata del primer juicio que afronta el líder de la empresa, que se presentaba como una academia de asesoramiento en coaching financiero.

De acuerdo al nuevo Código procesal de la provincia de Corrientes, primero se define la inocencia o culpabilidad del imputado y luego, en un juicio de cesura, la pena que le corresponde. La semana próxima se conocerán los fundamentos que llevaron a que el Tribunal de Goya determine su decisión.

Mientras se desarrollaba el juicio, Cositorto intentó hacer un acuerdo económico con más de los 98 damnificados, pero no tuvo éxito, debido a la negativa de los fiscales.

Días atrás, Norman Próspero y Silvana Abellonio, otros dos acusados por los mismos delitos, fueron liberados por la tardanza en los avances de los demás procesos, tras que se les venza el plazo máximo de cárcel con prisión preventiva, que es de tres años. Al no

“Está mintiendo. Es una vergüenza. ¡Ustedes están comprados!”: el tenso cruce en plena audiencia

Cositorto protagonizó un cruce con los jueces en plena audiencia, por lo que debió ser expulsado inmediatamente de la sala. “Está mintiendo. Es una vergüenza. ¡Ustedes están comprados!”, gritó el líder de Generación Zoe.

Uno de los jueces, visiblemente enojado, pidió su expulsión: “¡Pónganle las esposas y sáquenlo de la sala!”.

Previamente, el empresario había manifestado que eran inocentes: "Crearon un circo y le mintieron a la gente. Nunca hubo una pirámide. Es una estupidez lo del ponzi”.

Las palabras de Cositorto antes del juicio: “Estoy 100% seguro de que vamos a ser absueltos”

El líder de Generación Zoe habló en conversación con TN previo al juicio y sostuvo su inocencia: “Estoy 100% seguro de que vamos a ser absueltos”, enfatizó.

Según él, el proceso judicial estuvo cargado de incongruencias y la fiscalía no presentó las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Por ejemplo, no hubo pericias contables sobre las empresas que manejaba y apuntó a los fiscales por no lograr definir ni a los damnificados ni los montos propios de las estafas.

Esa línea intentó reforzar la defensa, que sostuvo que no se comprobaron ninguna de las imputaciones. Para Cositorto, lo que ocurrió en realidad fue un “incumplimiento de contrato”, algo que habría sido impulsado por la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Dicha comisión había bloqueado fondos e intervenido en la organización como medida.