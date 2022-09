Ataques homodiantes: convocan a una marcha contra los "crímenes de odio"

Más de una decena de denuncias sobre agresiones, robos e intentos de homicidio fueron realizadas en las últimas semanas. Reclaman que la justicia tenga perspectiva de género y diversidad.

Este lunes 12 se llevará a cabo una marcha al Palacio de Tribunales para exigir justicia ante los ataques homodiantes de las últimas semanas. Un joven denunció que dos hombres los quisieron matar durante una cita y ya hay más de una decena de denuncias similares. Exigen justicia y un Poder Judicial con perspectiva de género y diversidad.

La convocatoria es a partir de las 18 bajo el lema "¡Basta de Crímenes de Odio!". "Repudiamos el accionar del Poder Judicial que además de revictimizar a las víctimas e intentar responsabilizarlos de estos ataques, desestimó tratar los hechos denunciados como crímenes de odio", apuntó el comunicado de la marcha convocado por Pablo D´Elía, el joven agredido junto con les otres víctimas y denunciantes de los mismos agresores. Toda la comunidad apoya la marcha.

En este marco, denunciaron que el Poder Judicial caratuló las causas como intentos de robo y lesiones leves. Asimismo, pese a varias denuncias sobre los mismos agresores, los dejaron en libertad en menos de 48 horas "exponiendo a las víctimas y a toda nuestra comunidad al peligro de ser atacados por estos cazadores seriales".

"No estamos ante hechos aislados. Los ataques violentos y odiantes hacia nuestra comunidad de la diversidades y disidencias sexuales son producto de la construcción de odio y violencia impulsada por ciertos sectores de la sociedad que se replica en medios y redes sociales que a su vez es legitimada por las fuerzas de seguridad y por el actual poder judicial", remarcaron.

Y agregaron: "Exigimos justicia, la detención inmediata de los agresores y una reforma judicial con perspectiva de género y diversidades". Por último, exigirán la aparición de Tehuel a 18 meses de su desaparición. "Seguimos preguntándonos ¿Dónde está Tehuel? #BastaDeCrímenesDeOdio", completaron.

Por último, publicaron un doc para que las personas que quieran adherirse a la causa.

Crimen de odio: el caso del joven que denunció que intentaron matarlo en una cita

Pablo D´Elía denunció que dos personas lo engañaron, quisieron drogarlo y ahorcarlo en su casa, en el contexto de una cita que habían acordado a través de la aplicación Grindr. En diálogo con El Destape, el denunciante dio detalles de la trágica situación que vivió.

El joven advirtió que podría haber sido un intento de asalto pero, también, un crimen de odio. Según contó a este medio, ya son 14 las denuncias presentadas en distintos juzgados y fiscalías contra estos mismos agresores y 8 de estas son de Capital Federal. Actualmente, los acusados están libres.

Según información policial a la que tuvo acceso El Destape, el hecho se registró en la madrugada del domingo 4 de septiembre en un departamento del barrio porteño de San Nicolás. La Policía de la Ciudad intervino luego del pedido de auxilio del denunciante. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del edificio.

Pablo recordó que uno de los sujetos lo invitó a pasar a su habitación y a los minutos ingresó el otro, que se había puesto un par de guantes negros. Acto seguido lo tomó del cuello e intentó darle de beber de una botella. "Es un minuto nada más, ya está”, le decían mientras lo ahorcaban. La intención de los agresores era clara: querían que Pablo tomara de esa botella si o si. Incluso, según contó a este medio, le decían que si él no tomaba de esta bebida, no les interesaba permanecer en su casa.

"Me pareció un poco raro que insistieran tanto en que tome la bebida que habían llevado. Me decían que era un aburrido, que era una bebida nueva y que no le interesaba seguirse vinculando si no la tomaba", contó Pablo a El Destape.

La víctima pudo escapar a la fuerza (codazos, patadas y hasta mordió la mano de uno de ellos) y se dirigió al palier de su edificio, pero sin la llave como para poder salir a la calle. Los agresores comenzaron a acercarse a él pero, en ese momento, llegó la Policía e intervino. Ellos ya se habían encargado de descartar la bebida, las benzodiazepinas y los guantes negros. Los efectivos policiales recorrieron el edificio y secuestraron una botella de vodka, dos latas de energizante y dos frascos de sedantes clonazepam 2,5mg.

Gracias a la difusión del caso, de las fotos y videos, Pablo pudo conocer 14 denuncias diferentes contra sus mismos agresores. Según contó, utilizaban este mismo método para atacar y hubo personas que terminaron internadas por intoxicación o con heridas de gravedad.

El Juzgado Nacional Criminal Y Correccional 53, a cargo de la Dra. Érica María Uhrlandt, secretaría 66 del Dr. Julio Augusto Pedroso, dispuso la detención de ambos acusados pero luego fueron liberados."Estoy asustado y ansioso. Estoy intentando estar poco en mi casa y me acerqué al Centro de Justicia de la Mujer y LGBT en donde estoy tramitando el botón de pánico", admitió Pablo a este medio.