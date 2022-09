Horror en una cita de Grindr: dos agresores quisieron ahorcar y drogar a un hombre

Un hombre de 34 años denunció que dos personas lo engañaron, quisieron drogarlo y ahorcarlo en su casa, en el contexto de una cita que habían acordado a través de la aplicación Grindr. El denunciante fue identificado como Pablo y, en diálogo con El Destape, dio detalles de la trágica situación que vivió. El joven advirtió que podría haber sido un intento de asalto pero, también, un crimen de odio. Según contó a este medio, ya son 14 las denuncias presentadas en distintos juzgados y fiscalías contra estos mismos agresores y 8 de estas son de Capital Federal. Actualmente, los acusados están libres.

Según información policial a la que tuvo acceso El Destape, el hecho se registró en la madrugada del domingo 4 de septiembre en un departamento del barrio porteño de San Nicolás. La Policía de la Ciudad intervino luego del pedido de auxilio del denunciante. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del edificio.

Pablo recordó que uno de los sujetos lo invitó a pasar a su habitación y a los minutos ingresó el otro, que se había puesto un par de guantes negros. Acto seguido lo tomó del cuello e intentó darle de beber de una botella. "Es un minuto nada más, ya está”, le decían mientras lo ahorcaban. La intención de los agresores era clara: querían que Pablo tomara de esa botella si o si. Incluso, según contó a este medio, le decían que si él no tomaba de esta bebida, no les interesaba permanecer en su casa.

"Me pareció un poco raro que insistieran tanto en que tome la bebida que habían llevado. Me decían que era un aburrido, que era una bebida nueva y que no le interesaba seguirse vinculando si no la tomaba", contó Pablo a El Destape.