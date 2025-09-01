El caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, ha logrado conmocionar al país entero por sus detalles crueles y perversos. En diálogo con Canal 4, el fiscal Guillermo Beller comentó aspectos de la investigación y sumó algunos datos que se desconocían sobre el victimario.

En la entrevista Beller contó que a través del análisis de las imágenes obtenidas de las distintas cámaras de seguridad pudieron encontrar a una persona en situación de calle que estuvo muy cerca de acompañar al asesino a su vivienda.

El fiscal cuenta que en las imágenes “él (Matías Jurado) se baja en un lugar cercano a la Vieja Terminal, empieza a caminar y capta a una persona. Le ofrece algo para tomar y empiezan a irse juntos”, Por motivos que se desconocen, dice el fiscal, “alguien lo llama desde el frente y esta persona termina yéndose”.

Beller afirmó que pudieron tomarle declaración a esta persona y allí pudieron confirmar que el ofrecimiento que Jurado le hacía era “una changa a cambio de dinero y bebidas alcohólicas".

Durante la entrevista el fiscal también precisó aspectos de la investigación referidos al estudio de los análisis de laboratorio, claves para la resolución del caso. A través de las muestras de ADN halladas se detectaron cuatro perfiles genéticos. "Dos ya cotejados y confirmados con personas desaparecidas, mientras que los otros dos siguen bajo estudio", indicó Beller.

Caso Matías Jurado: qué se sabe del presunto asesino serial de Jujuy

El pasado mes de julio las fuerzas de seguridad jujeñas detuvieron a Matías Jurado, un hombre de 37 años que vivía en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, después de encontrar restos óseos, prendas de ropa y distintos elementos que habían sido incendiados en la casa en la que residía.

La detención se dio en el marco de la investigación por las desapariciones de cinco personas en situación de calle y discapacitados en San Salvador de Jujuy. En la actualidad, Jurado se encuentra en el penal de Gorriti y fue imputado por homicidio agravado.

El presunto asesino serial ya había estado preso en otras tres oportunidades. Cuando tenía 17 años; en el año 2017, por robo agravado, y en 2018, por amenazar con un arma en una ocasión de robo. En el año 2020 había recuperado su libertad de manera condicional después de afrontar una condena de 3 años y 4 meses de prisión.