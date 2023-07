La lucha de Jujuy que no cesa: cómo continúa el conflicto, a casi dos meses de su inicio

Pueblos originarios y gremios docentes siguen ocupando las calles y alzando su voz en el reclamo. Qué pasa hoy a casi dos meses del inicio del conflicto y qué responden desde el gobierno de Morales.

Casi dos meses pasaron desde del inicio del conflicto en Jujuy que ha tenido como protagonistas a los gremios docentes primero, y luego los pueblos originarios, quienes encabezaron los reclamos contra la reforma constitucional provincial aprobada a espaldas del pueblo por el gobierno de Gerardo Morales y sus aliados provinciales. Desde el oficialismo no se han corrido un centímetro de su posición autoritaria y han llegado a desacreditar las expresiones políticas argumentando que se trata de acciones pagas y provocadas por “el kirchnerismo y grupos de extrema izquierda”.

Durante las última semana se mantuvieron activos siete cortes en la provincia, con diversas modalidades de apertura según el lugar, sostenidos por organizaciones sociales y comunidades aborígenes que exigen la derogación de la reforma y la convocatoria a un diálogo. Las manifestaciones continúan en las Rutas Nacionales 9, 40 y 52, a la altura de Purmamarca, Tilcara, Paraje San Roque, Abra Pampa, La Quiaca, Coranzulí, y Súsques.

La permanencia es la respuesta social frente a un Gobierno que siguen sin convocar al diálogo, y utilizando sistemáticamente métodos de disciplinamineto social y represivos a través de la violencia de las fuerzas de seguridad y la actuación de grupos de tareas encubiertos para amedrentar a quienes permanecen en los Cortes de Ruta . Durante el fin de semana pasado en Purmamarca, una patota de más de 30 personas ligada a referentes locales de la UCR intentó abrir el paso violentando y amenazando a las comunidades indígenas.

Reclamo docente: exigen la reapertura paritaria y definen si vuelven a clases

En lo que respecta al reclamo del gremio de educadores, se ha iniciado una nueva etapa ante la negativa del gobierno a retomar las negociaciones paritarias previas al inicio de clases. El sindicato de nivel inicial y primaria, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), continúan con el paro y medidas de fuerza por tiempo indeterminado. El miércoles pasado junto al resto de los principales gremios educativos de la provincia (CEDEMS, SADOP, UDA y ASDEA) convocaron a una conferencia de prensa para anunciar medidas de fuerza de manera conjunta, el jueves realizaron una marcha multitudinaria hacia la casa de Gobierno y el Ministerio de Trabajo, a cargo de Gaspar Santillán, y el viernes realizaron una nueva Marcha de Antorchas ratificando además que no se corren del apoyo a la lucha contra la reforma constitucional.

Además de la negociación salarial, las y los docentes expresaron su disconformidad luego de que la cartera educativa provincial, dirigida por la María Teresa Bovi, anunciara una iniciativa piloto llamado “Programa de Fortalecimiento de Trayectorias Educativas”, que implica la contratación de personal para el dictado de clases de apoyo, con el fin de compensar los días de clase perdidos por las medidas de fuerza en el nivel primario. Lo que denuncian es que se trata de una medida rupturista frente a la organización sindical y en el fondo significa un gesto de precarización laboral ya que se incentiva una forma de contratación paralela que no respeta el puntaje por capacitación, antigüedad y la experticia docente.

En este marco el inicio del segundo semestre después de las vacaciones de Invierno dependerá de la respuesta del gobierno y no se descarta retomar el "plan de lucha" si no hay una convocatoria a la mesa de negociaciones por parte de autoridades provinciales. Por eso desde los diferentes gremios se reunirán durante el fin de semana en asambleas gremiales y en el marco del congreso extraordinario para analizar la situación provincial y posibles resoluciones.

Avanza El Malón de la Paz hacia Buenos Aires

El martes 25 de julio, en una jornada festiva e histórica, inició su camino El Tercer Malón de la Paz bajo la consigna “El Agua vale más que el litio y que la Reforma Inconstitucional del gobierno viene por los derechos de los pueblos”, con el objetivo de arribar el martes 1º de agosto, el Día de la Pachamama, a la Ciudad de Buenos Aires. Sus dos destinos serán la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional donde realizarán acampes y actividades para exigir tres puntos centrales: que la Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma impulsada por Gerardo Morales; que el Congreso de la Nación intervenga la provincia de Jujuy; la sanción de una Ley de Propiedad Comunitaria.

El Malón está conformado por 250 personas de comunidades indígenas de la Quebrada y Puna jujeña, que recorrerán más de 1.875 kilómetros, a pie y en vehículos. Es una suerte de homenaje y continuidad narrativa de los dos Malones anteriores que se desarrollaron en 1946 y 2006. En esta oportunidad su recorrido atravesará varias provincias y ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En términos operativos utilizan vehículos para moverse en los tramos largos entre ciudades capitales y realizarán caminatas en los puntos destacados por la organización. En el camino por se irán sumando comunidades Diaguitas, Qom, Tonokote, Comechingón.

José Sajama es presidente de la comunidad aborigen de Queta, del pueblo Coya de Jujuy, y pertenece al Consejo de las Comunidades, organización que reúne a un conjunto de comunidades del departamento de Cochinoca de la Puna. Relata que el recorrido del Malón inicio en La Quiaca, atravesando por la Ruta 9 diferentes pueblos y comunidades hasta llegar a San salvador donde fueron recibidos con emoción por la ciudadanía: “nos han esperado una cantidad importante de gremios, organizaciones sociales, pueblos originarios, y sindicatos, para despedirnos de la provincia”.

Pasaron la primera noche del recorrido en la provincia de Salta y se reunieron con un grupo de diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria quienes les brindaron su apoyo. Estuvieron presentes Juan Marino (Buenos Aires), Mónica Macha (Buenos Aires), Paula Penacca (CABA), Natalia Souto (Buenos Aires), Mara Brawer (CABA), Leila Chaher (Jujuy) y Lia Caliva (Salta).

Por cuestiones de logística vehicular un grupo de maloneros y maloneras se trasladó a Santa María de Catamarca, y la otra porción a Tucumán: “no es que nos estamos dividiendo sino que por una cuestión de los micros y terrenos de la ruta que no podemos ir todo el contingente junto. Nos estamos trasladando en traffics y dos micros”, aclara José.

“Nuestro objetivo es el mismo por el que salimos el 14 de junio de Abra Pampa: lograr la inconstitucionalidad de la Reforma y su derogación, ya que se ha dado de una manera autoritaria e inconsulta a las comunidades, y de una manera violatoria de los derechos. En San Salvador no tuvimos respuesta alguna, luego decidimos movilizarnos hacia distintos puntos de la Ruta 9, pero jamás se nos ha convocado. No hubo una mínima actitud de diálogo del gobierno, de querer solucionar el conflicto o dar marcha atrás. Por eso decidimos encaminarnos a Buenos Aires”, subraya el consejal.

A diferencia de la imagen conflictiva que quiere construir el gobierno de Morales, es de destacar la reacción y recepción social afectiva en las diferentes ciudades por donde ha pasado el Malón: “Se siente el acompañamiento del pueblo, de las comunidades originarias, de la sociedad civil que nos han recibidos muy cálidamente. Cada vez hay más lugares que nos quieren recibir, pero por temas de agenda y tiempo no podemos. Nos sentimos acompañados porque hay una sociedad que nos entiende y comparte la lucha, y es por eso que sale a recibirnos”. En el camino se encuentran permanentemente con personas y organizaciones que les brindan hospedaje y colaboran con alimentos, frutas, bebidas y viandas para que puedan continuar el viaje.

“En términos políticos llegar a Buenos Aires es muy importante porque en 1946 nuestros abuelos llegaron caminando en casi 3 meses", enuncia quien preside la comunidad de Queta. Y continúa: "Esperamos un estado presente para resolver los conflictos”. Sajama manifiesta que necesitan que la Cámara de Diputados pueda sesionar rápidamente para aprobar la Ley de la propiedad comunitaria y la intervención federal. “En Jujuy hay un gobierno que no escucha, no dialoga, que muy por el contrario reprime, persigue a comuneros y dirigentes, encarcela a abogados que defienden a las comunidades, como el Doctor Alberto Nallar. Hay un conjunto de atrocidades que se cometen y es necesaria la intervención”.

Antonio también es uno de los maloneros que recorrerán miles de kilómetros hasta llegar a la Capital Federal con el objetivo central de lograr la anulación de la reforma inconstitucional. No obstante, prefiere mantener su información personal y origen a salvo para prevenir posibles represalias del gobierno de Morales: “La persecución a los referentes continúa constantemente hasta el día de hoy, a los que luchamos contra esta reforma inconstitucional”.

Detalla que mayormente “la organización del Malón es de comunidades, pueblos, y naciones indígenas, pero también participan sectores docentes y de trabajadores de la salud que tienen que ver con su ser indígena”. Además indica que durante el recorrido, pero sobre todo en el territorio jujeño, se sienten acompañados por todo los sectores y la sociedad en general: “ la movilización y el reclamo es importante porque es nuestra propia decisión como sujetos políticos, independiente de cualquier pensamiento e idolología como la derecha o izquierda.

Maria Julia Costán pertenece a la Colectiva Feminista Las Azucenas, una articulación de múltiples organizaciones de diferentes lugares del país y también de Latinoamérica. Participó en Jujuy de diferentes actividades en el marco del apoyo a las comunidades, el reclamo contra la reforma de la Carta Magna, y la lucha de los docentes que siguen de paro: “La semana pasada viajamos para la Marcha del Apagón a Ledesma, como hacemos todos los años y fuimos a dar nuestro apoyo a lucha de los dicentes que siguen de paro”.

Advierte que, a pesar del paso del tiempo, todavía la situación en Jujuy es muy grave, primero porque perjudica muchísimo a las comunidades de los pueblos originaros en relación a la explotación de los recursos, pero también porque la reforma limita toda posibilidad de protesta: “La política de Morales es similar a los métodos que utilizaba la dictadura: camionetas sin patentes, seguimientos, persecución, causas armadas, multas, allanamientos en la casa de docentes”.

“Todavía hay varios cortes que se siguen garantizando, y yo estuve en el Corte de Purmamarca – menciona - Yo noté que hay mucho apoyo de la gente, apoyo del turismo, porque esta lleno de turistas que pasan y tocan bocina. En general no se observa ningún tipo de problema y los que salieron en el Malón de la Paz también tuvieron muchos apoyo. Es realmente emocionante”. La militante subraya que las distintas comunidades hacen muchísimo sacrificio por estar ahí y permanecer en los cortes para defender su tierra, el agua, el lugar donde viven.

“Así como el primer Malón de la Paz fue durante el gobierno de Perón para pedir por la defensa de sus tierras, hoy vuelven a organizar el tercero defendiendo sus tierras, sus comunidades, la vida de sus animales, diciéndole no a la reforma y pidiendo la intervención de la Provincia – dice - En las distintas ciudades que van recorriendo están siendo recibidos y acompañados, y eso emociona. Yo viví la saluda desde Jujuy, pasaron por distintos barrios y la gente los esperaba, y así pasa en las distintas provincias del recorrido donde se van sumando comunidades de pueblos originarios”.

Aurora Inés Echoque describe, desde su corta estadía en Tucumán, que la mayoría de los Maloneros y Maloneras son del pueblo indígena, de la comunidad de la Puna y la Quebrada: “nosotros caminamos con el objetivo de llegar a Buenos Aires para que se derogue y anule esta reforma que ha hecho el señor Gerardo Morales que ha sido sin el consentimiento de las comunidades indígenas, se ha votado de madrugada y nos perjudica a todos, nos quita nuestras tierras y nuestros derechos”.

“Además queremos que Morales se vaya. En Jujuy no tenemos ni un partido opositor, no tenemos jueces, no tenemos policías que nos defiendan. No tenemos nada – denuncia - Por eso tenemos que salir de Jujuy y llegar a Buenos Aires. Él nos ha robado nuestros derechos y no podemos estar tranquilos. No queremos que estén en el patio de nuestra casa perforando la tierra”.

La referente acusa que en el último mes en la provincia todo el accionar gubernamental y policial ha sido agresivo, han ido a las casas de las personas a amedrentar, y “ha hecho contravenciones hasta a chicos con discapacidad: “Antes de la reforma estábamos reclamando, pero ahora no podemos reclamar nada. Hemos viajado a Jujuy y no nos atendió, luego para hacernos escuchar tuvimos que tomar la ruta, pero tampoco nos han escuchado. Y por eso ahora tenemos que hacer el Tercer Malón de la Paz”.