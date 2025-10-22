Podés cobrar por ventanilla hasta el 25 de noviembre inclusive.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires dio a conocer oficialmente el calendario para el pago de los haberes correspondientes al mes de octubre. Miles de jubilados y pensionados aguardan esta información vital para organizar su economía familiar, y el organismo ha establecido un cronograma que busca garantizar un cobro ordenado y sin aglomeraciones.

A continuación, te detallamos todas las fechas, los grupos de beneficiarios y la información esencial que necesitas conocer para acceder a tu pago.

Estas son las fechas de cobro del IPS para octubre 2025

La distribución de los pagos se realizará en dos días consecutivos, priorizando la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El cronograma es el siguiente:

Jueves 30 de octubre

En esta primera jornada, podrán cobrar dos grupos específicos:

Jubilados y pensionados (contributivas): Aquellos cuyo DNI termine en 0, 1, 2 y 3 .

Pensionados por Pensiones Sociales No Contributivas: En este caso, podrán cobrar todos los beneficiarios, sin importar la terminación de su DNI (incluye terminaciones del 0 al 9).

Viernes 31 de octubre

En la segunda y última jornada del cronograma regular, cobrarán:

Jubilados y pensionados (contributivas): Aquellos cuyo DNI termine en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Vencimiento por ventanilla: tenés tiempo hasta noviembre

El IPS comprende que no todos los beneficiarios pueden acudir a cobrar en las fechas estipuladas. Por este motivo, ha establecido una fecha de vencimiento extendida para el cobro por ventanilla.

El pago comienza el jueves 30 de octubre para los primeros grupos.

El plazo vence el martes 25 de noviembre. Esto significa que, si no pudiste retirar tus haberes el 30 o 31 de octubre, dispones de prácticamente casi un mes completo para hacerlo sin perder el derecho al cobro.

Objetivo del cronograma de pagos

La implementación de este cronograma por terminación de DNI no es casual. La medida responde a una estrategia del organismo previsional para:

Agilizar la atención en las sucursales y bancos.

Evitar aglomeraciones y largas filas, mejorando la experiencia del adulto mayor.

Garantizar un proceso ordenado y seguro para todos los beneficiarios, dentro de los plazos establecidos por la normativa provincial.

¿A quiénes aplica este calendario?

Este cronograma es válido para todos los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires. Incluye tanto a las jubilaciones y pensiones contributivas como a las no contributivas, asegurando que todos los sectores tengan acceso a sus recursos en tiempo y forma.