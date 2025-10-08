El descuento del 30% está disponible para vos y tu grupo familiar.

El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa ampliando los beneficios para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires. A través de un convenio firmado con el Municipio de Dolores, ahora podés acceder a un descuento exclusivo del 30% en las entradas al Parque Termal Dolores, un espacio ideal para el relax y el esparcimiento.

Un beneficio concreto para jubilados y sus familias

El acuerdo, firmado por Marina Moretti, presidenta del IPS, y el intendente Juan Pablo García, está vigente desde este mes de octubre y se extenderá por un año. La tarifa especial está disponible no solo para los jubilados y pensionados del IPS, sino que también se extiende a sus familiares directos, permitiendo disfrutar de una experiencia termal en grupo a un costo reducido.

Características del Parque Termal Dolores

El Parque Termal Dolores se distingue por ser el primer parque termal con aguas dulces y saladas de la región. Su ubicación estratégica lo convierte en un destino accesible: se encuentra a solo 200 km de la Ciudad de Buenos Aires y de Mar del Plata, sobre la Autovía 2 y la ruta provincial 63.

El complejo cuenta con una infraestructura completa que incluye:

Cinco piletas en total, dos de ellas cubiertas para uso en cualquier época del año

Amplios espacios verdes ideales para días de campo

Baños y vestuarios completamente equipados

Áreas de descanso y recreación familiar

Cómo acceder al beneficio del 30% de descuento

Para disfrutar de este descuento exclusivo, los jubilados y pensionados del IPS deben contactarse directamente con las líneas de atención del parque termal. Es importante destacar que, aunque las tarifas generales pueden sufrir modificaciones a lo largo del año, el descuento del 30% se mantendrá vigente para todos los beneficiarios del IPS durante la duración del convenio.

Podés acceder al beneficio comunicándote al teléfono del parque termal.

Canales de contacto y reservas

Podés realizar tus consultas y reservas a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: secretariaturismodol@gmail.com

Teléfono fijo: 2245 441925

WhatsApp: 2245 405692

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 17 horas, y los sábados, domingos y feriados de 10 a 17 horas.

El Parque Termal Dolores cuenta con cinco piletas y espacios verdes.

Una iniciativa que promueve el bienestar integral

Este convenio se enmarca en las políticas del IPS destinadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, reconociendo la importancia del esparcimiento y las actividades recreativas para su bienestar integral. Las propiedades de las aguas termales ofrecen beneficios comprobados para la salud, ayudando a aliviar dolencias musculares y articulares, reduciendo el estrés y promoviendo la relajación.

Si sos jubilado o pensionado del IPS, esta es una excelente oportunidad para disfrutar de un espacio único en la provincia a un precio accesible. Un destino cercano que te permitirá recargar energías y compartir momentos especiales con tus seres queridos en un entorno natural diseñado para el confort y el descanso.