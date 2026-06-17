Jubilada de 77 años: “No vi nada del Mundial porque tengo cáncer y estoy trabajando, gracias a Milei no me alcanza” (Captura: @argentina12ok)

En medio de la expectativa por el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una señora de 77 años resumió la realidad de gran parte de los jubilados en Argentina que enfrentan las consecuencias del ajuste del gobierno de Javier Milei y tienen otras prioridades por fuera de la Copa del Mundo. "No vi nada del Mundial porque estoy trabajando", afirmó.

Durante la fría noche porteña, una notera de Página 12 se acercó a la jubilada que caminaba por la calle y le consultó si había podido ver algo del Mundial. A lo que la señora respondió: "Nada porque estoy trabajando, con 77 años tengo que hacer comida para afuera y cuidar chicos".

Y explicó su situación frente al duro ajuste del gobierno de Javier Milei. "La jubilación no me alcanza por culpa de este Presidente que tenemos, tan guarro", criticó. Y, además, señaló que su situación era todavía más complicada porque tiene cáncer hace un año.

¿Llega un aumento de jubilaciones en julio 2026?

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán en julio un aumento de 2,15% correspondiente a la inflación registrada en mayo, que elevará el valor de la jubilación mínima a solamente 411.989,32 pesos, ya que la base jubilatoria hoy se encuentra en $403.317.

Desde la implementación del nuevo esquema de movilidad, los haberes previsionales se actualizan todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Los nuevos montos previstos para el próximo mes, quedarían en:

Jubilación mínima: $411.989,32

Jubilación mínima con bono: $481.989,32

PUAM: $329.591,45

PUAM con bono: $399.591,45

Pensiones no contributivas: $288.394,05

Pensiones no contributivas con bono: $358.394,05

Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,32

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $481.990,89

Esos valores van a estar sujetos a la confirmación oficial del bono de $70.000, que todavía no fue anunciado para julio.