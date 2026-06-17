Las abuelas argentinas y la cocina, un lazo eterno: el programa de TV que revela los secretos detrás de esas comidas de la infancia

Un programa del Gourmet desanda el vínculo de las abuelas y lo culinario.

El vínculo de los argentinos con los platos clásicos argentinos tienen su raíz en la infancia, especialmente en las preparaciones de las abuelas en cada reunión familiar. Dada la importancia de ese vínculo, El Gourmet sumó a su catálogo el ciclo titulado Abuela Querida, una propuesta televisiva que pone el foco en la preservación de las costumbres culinarias del entorno familiar.

Las emisiones de esta nueva producción comenzaron el martes 2 de junio y el formato del programa reúne el testimonio y la experiencia de cinco abuelas residentes en Argentina. En cada entrega, las protagonistas se encargan de preparar platos típicos cuyos orígenes se remontan a distintas regiones geográficas -como Europa, Latinoamérica y Medio Oriente-, recreando las fórmulas gastronómicas que han mantenido vigentes de generación en generación entre sus hijos y nietos.

Más allá de la elaboración técnica de los platos, la estructura de la serie indaga en el trasfondo social de la cocina casera. Las cocineras abren las puertas de sus viviendas para revelar los secretos de sus preparaciones y compartir las crónicas de las reuniones y celebraciones afectivas donde estas comidas desempeñaron un rol central.

Platos típicos de las abuelas argentinas

Ravioles con tuco y estofado

Se trata del plato insignia de los almuerzos dominicales y un ritual de origen italiano arraigado en casi todos los hogares del país. La receta demanda una elaboración doble: por un lado, el armado de la pasta rellena -frecuentemente de verdura y ricota o de seso y espinaca- y, por el otro, la cocción pausada de una salsa de tomate densa enriquecida con trozos de carne vacuna como el roast beef o la colita de cuadril.

Programa de El Gourmet, Abuela Querida.

Pollo al horno con papas

Una fórmula clásica de la cocina diaria que destaca por su simpleza y efectividad a la hora de reunir a los comensales. La clave de esta preparación casera reside en lograr que las presas de ave queden bien sazonadas y con la piel crujiente, para lo cual se suele recurrir al jugo de limón, ajo, perejil y orégano como condimentos principales. En la misma asadera se disponen los dados o rodajas de papa, que se cocinan lentamente absorbiendo los jugos y la grasa natural que desprende la carne en el horno, logrando una textura tierna por dentro y dorada por fuera.

Puchero

Este plato es un pilar de la gastronomía invernal rioplatense, heredado de la tradicional olla podrida española y adaptado a las materias primas locales. Su preparación consiste en un hervido prolongado y por etapas dentro de una olla de gran tamaño, donde se introducen cortes de carne con hueso -como el osobuco o la falda- junto a embutidos y una amplia variedad de vegetales que incluyen calabaza, choclo, zanahoria, papa y batata.