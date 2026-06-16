Sin haber podido ir al Mundial, la madre de Vozinha ve las hazañas de su hijo desde casa

Entrevista en Sao Vicente con la madre del portero de Cabo Verde, Vozinha.

El ​portero de Cabo Verde, Vozinha, sorprendió al mundo al mantener a cero a la formidable línea de ataque de España en el debut de la nación insular ‌en el Mundial el lunes, pero hubo ‌una mujer a la que no le sorprendió en absoluto.

Un día antes del partido, la madre de Vozinha, Ana Candida Évora, apareció en la televisión estatal para predecir con total seguridad que nadie lograría marcarle un gol a su hijo, un hecho que destacó a Reuters el martes, mientras sus compatriotas se recuperaban de los festejos que duraron toda la noche tras el empate a 0-0 en la fase de grupos.

"Dije que ningún balón entraría en su portería, y ​eso fue exactamente lo ⁠que pasó", dijo Évora, una limpiadora de 59 años. "Es un gran portero. Estoy muy orgullosa ‌de ser la madre de Vozinha, y espero que siga atajando todos ⁠los balones que le lleguen".

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Tras el pitazo final del ⁠lunes en Atlanta, Vozinha, de 40 años, cuyo nombre real es Josimar Dias, rompió a llorar, en parte porque su madre no había podido viajar para ver sus hazañas en persona, según ⁠explicó más tarde a los periodistas, alegando un problema con el visado.

En enero, Cabo ​Verde fue incluido en una lista de decenas de países cuyos ‌ciudadanos debían depositar fianzas de hasta 15.000 ‌dólares para entrar en Estados Unidos, en virtud de una normativa introducida por el Gobierno ⁠de Donald Trump y destinada a frenar las estancias ilegales tras la expiración del visado.

El mes pasado, Washington anunció que eliminaba este requisito para los poseedores de entradas para el Mundial, alegando que quería facilitar "los viajes legítimos para el próximo torneo de la Copa del Mundo".

Para ​entonces, sin embargo, ‌los elevados costos ya habían llevado a Évora a descartar siquiera intentar realizar el viaje de 6.400 kilómetros hasta Atlanta.

"Me hubiera encantado viajar y ver el partido, pero no fue posible", dijo.

COSTOS CONSIDERABLES

Los elevados costos de desplazarse al Mundial hubiesen sido un problema para los habitantes del archipiélago de diez islas, independientemente de si el requisito ⁠de la fianza estuviera en vigor o no, señaló Mario Semedo, presidente de la federación nacional de fútbol.

"No es fácil para un residente de Cabo Verde viajar a un Mundial. Los billetes de avión, el alojamiento y las entradas para los partidos suponen unos costos considerables", dijo a Reuters.

"Sin duda, hay formas de gestionar los asuntos de inmigración y, al mismo tiempo, crear las condiciones que permitan a los aficionados viajar. Si, por ejemplo, un familiar de un jugador quiere asistir al torneo, se debería ‌hacer todo lo posible para facilitarlo", agregó.

Un líder demócrata del Congreso de Estados Unidos pidió al Gobierno de Trump que intervenga para ayudar a Évora.

"Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia", dijo en redes sociales el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

"He pedido al secretario de Estado, Marco Rubio, que haga todo lo que esté en ‌sus manos para garantizar que ella pueda asistir al próximo partido del domingo".

A pesar de tener que verlo desde el otro lado del Atlántico, la familia de Vozinha se mostró encantada con su actuación, ‌en la que detuvo ⁠27 disparos a puerta de la selección española, campeona de Europa, que controló la posesión durante el 75% del partido por el Grupo H.

"Su actuación ​fue maravillosa, espectacular. Consiguió hacer feliz a toda una nación, lo cual es un logro tremendo para nuestro país. Es difícil describir exactamente cómo me siento", dijo el hermano del portero, Davidson Évora .

Con información de Reuters