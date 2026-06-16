Javier Milei no tiene rivales dentro de su propio espacio. Al menos eso es lo que muestran los datos de la Provincia de Buenos Aires, donde el Presidente arrasa en todos los escenarios de interna según una nueva encuesta.

Ante la consulta sobre una eventual candidatura presidencial dentro de la centroderecha, Milei reúne el 75,8% de las preferencias, ubicándose a una distancia sideral del resto de los dirigentes del espacio. La segunda posición corresponde a Patricia Bullrich con apenas el 9,1%, seguida por Mauricio Macri con el 6,5% y Victoria Villarruel con el 5,9%. El empresario Marcos Galperín, incorporado al relevamiento como posible candidato outsider, obtiene un marginal 0,5%.

La brecha entre Milei y su perseguidora inmediata supera los 66 puntos porcentuales, una distancia que vuelve prácticamente inviable cualquier escenario de competencia interna real. El nivel de indecisos apenas alcanza el 2,2%, lo que indica que los votantes de derecha tienen sus preferencias muy claras y que existe escasa disposición a considerar alternativas al Presidente.

El resultado confirma que Milei no solo es el líder de La Libertad Avanza, sino que ha logrado absorber gran parte del electorado que históricamente se identificaba con el PRO. Su liderazgo trasciende las fronteras partidarias y se consolida como la referencia dominante de toda la centroderecha argentina.

Mano a mano: Milei también gana solo

Los escenarios de competencia directa ratifican el cuadro. Frente a Bullrich, Milei obtiene el 85% de las preferencias, mientras que la ministra de Seguridad se queda con el 12%. Ante Macri, la ventaja es aún mayor: 88% contra 10%. En ambos casos, el nivel de indecisos se mantiene en el mínimo del 2%, evidenciando una marcada definición de preferencias entre los votantes consultados.

Bullrich, Macri y Villarruel: fragmentados y sin alternativa

Más allá del dominio de Milei, lo que muestran los datos es una profunda fragmentación entre las referencias secundarias del espacio. Bullrich, Macri y Villarruel obtienen porcentajes similares entre sí, sin que ninguno logre consolidarse como una alternativa con peso propio frente al Presidente. La paridad entre ellos no genera una candidatura competitiva; por el contrario, confirma la ausencia de un sucesor natural dentro del espacio.

Galperín, sin impacto real

La incorporación de Marcos Galperín al relevamiento, como representante de un perfil empresarial y outsider político, no genera impacto medible: su 0,5% de intención de voto indica que, al menos en la Provincia de Buenos Aires, el empresario fundador de Mercado Libre no tiene por ahora traduccción electoral dentro del electorado de derecha.