España necesita mantener la calma mientras asimila la decepción del empate ante Cabo Verde, dice Merino

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo H - España contra Cabo Verde

​Los jugadores de España deben mantener la calma, levantar el ánimo y mostrar una mejor versión de ‌sí mismos, dijo el ‌martes el delantero Mikel Merino, mientras los excampeones del mundo asimilan el shock de haber empatado con la pequeña Cabo Verde en el Mundial.

Los campeones de 2010 empataron el lunes sin goles con la nación insular africana en su primer partido del Grupo H en Atlanta, en un resultado ​sorprendente que ha ⁠puesto en aprietos a los favoritos españoles.

Merino afirmó que ‌los jugadores afrontaron la decepción de diferentes maneras, ⁠pero que ahora están ansiosos por ⁠tener la oportunidad de demostrar su valía.

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“Como en cualquier partido en el que las cosas no salen como uno quisiera, ⁠cada uno afronta la decepción a su manera, unos ​vuelven a ver el partido y otros ‌piensan en otras cosas. Hemos ‌tenido que superar la decepción de no haber conseguido ⁠los tres puntos, lo importante es recuperarnos y centrarnos en el próximo partido”, dijo Merino en conferencia de prensa.

España también perdió su primer partido del Mundial de 2010 ​contra Suiza, ‌antes de acabar ganando el torneo.

“Algo similar ocurrió contra Escocia, que de hecho fue el segundo partido de Luis (de la Fuente) al mando”, señaló Merino, refiriéndose a su segundo encuentro en las eliminatorias para ⁠la Eurocopa 2024, cuando fueron derrotados por 2-0 en Hampden Park.

“Ya hemos experimentado este tipo de ruido antes y lo estamos manejando de la misma manera, seguimos siendo humildes, pero sabemos que somos un buen equipo. Podemos mejorar, tenemos que mantener la calma, son momentos en los que hay que mantener la serenidad”, ‌apuntó.

Respecto a lo que falló contra Cabo Verde, Merino añadió: “El entrenador y los analistas deben identificar los problemas y decirnos qué se pudo haber hecho mejor. Practicamos la autocrítica incluso cuando ganamos, siempre hay margen de mejora".

Desde su triunfo en ‌2010, España solo ha ganado tres de los últimos 12 partidos del Mundial.

“Mentalmente, veo al equipo afrontando el torneo de la misma ‌manera que siempre ⁠lo hacemos. Los chicos están ansiosos por arreglar las cosas”, aseguró Merino.

España regresa a Atlanta el domingo ​para su segundo partido ante Arabia Saudita, que empató el lunes 1-1 con Uruguay.

Con información de Reuters