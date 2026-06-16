Líderes del G7 debaten acceso de "socios de confianza" a los modelos de IA de vanguardia de EEUU: fuentes

Cumbre del G7 en Evian-les-Bains

Por Michel Rose, ​Andreas Rinke y Julia Payne

EVIAN-LES-BAINS, Francia, 16 jun (Reuters) - Los líderes del G7 debatieron ‌un posible plan ‌para conceder a un número limitado de "socios de confianza" acceso a los modelos de vanguardia estadounidenses desarrollados por gigantes de la IA como Anthropic y, de este modo, obtener una exención de la prohibición vigente para ​los ciudadanos no ⁠estadounidenses, informaron el martes tres fuentes diplomáticas.

La ‌semana pasada, Washington decidió suspender el ⁠acceso de los ciudadanos ⁠extranjeros a los modelos de IA más avanzados de Anthropic, alegando motivos de seguridad nacional.

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Una de ⁠las fuentes señaló que varios delegados ​debatieron la idea con representantes ‌estadounidenses, principalmente con el ‌secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard ⁠Lutnick, al margen de la cena inaugural de la cumbre del G7 celebrada en la localidad turística francesa de Evian-les-Bains, a ​orillas de ‌un lago.

Estos "socios de confianza" podrían ser países o empresas, señaló una segunda fuente, que prefirió mantener el anonimato debido a que las conversaciones aún están ⁠en curso.

Una tercera fuente confirmó que no se esperaba ninguna declaración al respecto el miércoles, día en que los temas tecnológicos figurarán en la agenda del G7.

Los expertos en ciberseguridad creen que Mythos, de Anthropic -un modelo diseñado para detectar ‌fallos en el código informático-, podría potenciar los ataques contra los sistemas tecnológicos de los bancos, aunque hasta ahora no se ha puesto a disposición de ningún banco europeo. La UE ‌está tratando de acceder a Mythos para estudiar las implicaciones del modelo.

La noticia sobre el programa ‌de "socios de confianza" ⁠fue publicada por primera vez por el Financial Times.

Con información de Reuters