Pronóstico y estadísticas de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Cómo llegan Inglaterra y Croacia para su debut en el Mundial 2026.

Inglaterra y Croacia abren la acción del Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en lo que promete ser uno de los duelos más apasionantes de la primera fase, este miércoles en el Dallas Stadium. Con un sector que completan Ghana y Panamá, un debut exitoso en Texas se vuelve una condición fundamental para acomodarse en la cima y dar el primer paso hacia los dieciseisavos de final del certamen.

El combinado británico, ahora bajo la conducción táctica del alemán Thomas Tuchel, llega con el cartel de candidato indiscutido al título apoyado en un plantel plagado de estrellas mundiales y un presente arrollador. En la vereda de enfrente, el histórico conjunto liderado por Zlatko Dalić inicia el que podría ser el "último baile" de su generación dorada, apostando a la experiencia en citas máximas para plantarse como un rival durísimo.

Inglaterra vs. Croacia por el Grupo L del Mundial 2026: pronóstico y estadísticas

Este enfrentamiento cuenta con un rico historial en competiciones internacionales, con un total de 11 antecedentes directos. El recuerdo más impactante en Copas del Mundo se dio en las semifinales de Rusia 2018, donde Croacia dio el golpe al vencer por 2 a 1 en el prórroga para avanzar a su primera final histórica. La revancha inglesa llegó en la fase de grupos de la Eurocopa 2020 (disputada en 2021), cuando los tres leones se impusieron por 1 a 0 en Wembley, lo que tiñe este nuevo debut de paridad absoluta.

Las campañas recientes exponen el brillante presente con el que los británicos encaran el certamen. Inglaterra llega al estreno sosteniendo una regularidad temible en sus últimas diez presentaciones, donde cosechó siete victorias, dos empates y apenas una derrota, manteniéndose invicto en encuentros competitivos desde finales de 2024. La propuesta ofensiva y el orden implantado por Tuchel convirtieron al equipo en una máquina aceitada de ganar, cerrando la preparación con un claro 3-0 sobre Costa Rica.

Por el lado de Croacia, la campaña en su decena de compromisos más recientes destaca por una altísima efectividad que le permitió dominar su grupo clasificatorio en la UEFA. Los balcánicos registraron siete triunfos, un empate y dos caídas en sus diez presentaciones previas. La escuadra de Dalić demostró una vigencia competitiva admirable, sosteniendo un bloque sólido que sabe exactamente cómo jugar los partidos de máxima presión.

En la faceta de definición, el implacable capitán inglés, Harry Kane, se mantuvo como la carta de gol más determinante del equipo en la racha previa, bien secundado por el desequilibrio de Bukayo Saka. En el seleccionado de Croacia, el peso del ataque estuvo repartido entre la experiencia y la llegada de sus volantes, teniendo al delantero Andrej Kramarić y las apariciones clave de Mario Pašalić como los máximos artilleros en la recta previa al torneo.

Por dónde ver Inglaterra contra Croacia en el Mundial 2026, en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Inglaterra y Croacia será transmitido por DSports, Flow, Paramount+, TyC Sports y Telefe.

Ficha del partido: Inglaterra vs. Croacia