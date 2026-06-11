Los argentinos confirman año tras año su interés por estudiar, trabajar o vivir en Japón. Esto es posible gracias al programa de becas del Ministerio de Educación del país asiático, conocidas como Monbukagakusho otorgan la posibilidad de realizar una maestría o doctorado, e incluso estudiar una carrera desde cero.

La nueva convocatoria para el 2026 finaliza en unas horas, pero ya permitió que casi 600 argentinos puedan viajar a Japón. El primer becario nacional llegó hace 62 años y desde entonces no paran de crecer las postulaciones. Hoy, cerca de diez argentinos son seleccionados para estudiar en universidades e instituciones japonesas.

Uno de los principales atractivos del programa de becas es la cobertura total, ya que los seleccionados reciben pasajes aéreos de ida y vuelta, matrícula universitaria, exámenes de ingreso, seguro médico y una asignación mensual destinada a alojamiento, alimentación, transporte y gastos personales.

¿Qué puedo estudiar en Japón?

Existen varias opciones para que los argentinos estudien en Japón. Una de ellas es la beca de posgrado (kenkyuryugaku), destinada a graduados universitarios que quieran realizar investigaciones académicas, maestrías, doctorados o especializaciones. Tiene una duración de un año y medio hasta dos, e incluye un curso de seis meses de idioma japonés. Para postularse hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad argentina.

Edad: hasta 34 años.

Graduado universitario (licenciatura o equivalente).

Haber completado por lo menos 16 años de educación (entre primario, secundario y universitario).

El tema de investigación elegido debe estar relacionado con su profesión

La segunda opción es la beca para estudiar un carrera universitaria (gakubu) que permite cursar una licenciatura completa en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales, Exactas o Naturales. Está orientada a jóvenes de entre 17 y 24 años que hayan finalizado el secundario o estén cursando el último año. El programa tiene una duración total de cinco años e incluye un año intensivo de japonés antes de comenzar la carrera de grado.

Una tercera opción es la beca técnica (senshugakko). Tiene una duración de tres años: el primero es de aprendizaje intenso del idioma japonés y dos de estudios técnicos. Las áreas de estudio son tecnología, cuidado personal, nutrición, educación, bienestar, comercio, moda, economía del hogar, cultura y educación general. Está destinada a jóvenes de entre 17 y 24 años que hayan completado la escuela secundaria o estén próximos a finalizarla.

También está la beca de perfeccionamiento docente (Teacher Training Student / Kyoinkenshu) cuya duración de un año y medio permite realizar una investigación relacionada con la educación por un período de un año. Además, incluye un curso de seis meses de idioma japonés. Para esta opción se deben cumplir los siguiente requisitos:

Tener nacionalidad argentina.

Edad: hasta 34 años.

Ser docente en escuela primaria o secundaria y tener como mínimo 5 años de antigüedad.

Ser graduado universitario, profesorado o escuela normal.

Estar en servicio activo al momento de la postulación.

Una última opción es la beca para estudiantes avanzados de lengua japonesa (Japanese Studies Student / Nihongo Nihonbunka), cuya duración de un año permite tomar clases de japonés y de cultura japonesa. Los requisitos son: