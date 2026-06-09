La historia del tango en Japón: por qué les fascina tanto y cómo lo conocieron a principios del siglo XX.

Parece increíble que un sonido tan único como el del tango, con una lírica bien porteña y un ritmo ligado a los bailes populares, se haya transformado en todo un hito al otro lado del mundo. Pero de hecho fue así. Hacia fines de la década del '30 en Japón se formaron varias orquestas de tango. El origen de este cruce cultural tiene nombre y apellido: el barón Tsunayoshi Megata.

Corría el año 1920 cuando el barón viajó a París para someterse a una cirugía. Allí residió hasta 1926, años en los que aprendió a bailar tango en el Cabaret El Garrón, en el que actuaba la orquesta de Manuel Pizarro. Este era un extraordinario bandoneonista, director de orquesta y compositor, que había sido contratado también en los '20 para trabajar en el cabaré Tabarís de la ciudad de Marsella.

El barón Megata fue quien acercó el tango a los japoneses.

Entre idas y vueltas a la Argentina, Pizarro se asentó finalmente en París y puso su cabaret, donde hizo contacto con el japonés. Una vez en Tokio, el barón Megata enseñó a bailar tango a la aristocracia japonesa y hasta publicó un método. Fue así que, hacia los años '30 se formaron varios grupos que interpretaban esta tradicional música rioplatense.

Por qué se volvió tan popular el tango en Japón

Más allá de la conexión entre el tango y Japón que surgió gracias al barón Megata, la pregunta pasa por cómo es que se volvió tan popular esta música en un país tan opuesto a la Argentina. Desde el sitio de la Embajada de Japón en Argentina argumentan: "Se considera que la popularidad del tango pueda deberse a que durante la II Guerra Mundial se había prohibido la difusión de géneros musicales provenientes de los Estados Unidos, como, por ejemplo, el jazz. Esto brindó espacio para que el tango argentino se desarrollara. Algunos destacan también la similitud estilística con la música popular japonesa enka".

La fascinación de los japoneses por el tango no se limita al siglo XX. Sino que, "actualmente el tango goza de gran popularidad en Japón y existen numerosas escuelas de tango y milongas a lo largo del país", comentan desde la embajada. Sin ir más lejos, el país oriental cuenta con su propio mundial de tango: "En 2004, un año después de que se celebrara el primer Campeonato Mundial en Buenos Aires, comenzó el Campeonato Asiático como la primera preliminar internacional oficial del mundo. Este se realiza cada año en Tokio", cierran.