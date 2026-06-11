Endo, capitán de Japón, se retira del Mundial por lesión y pone fin a su carrera internacional

FOTO ARCHIVO-Wataru Endo de Japón da un discurso antes de un entrenamiento

Por Bhargav ​Acharya

TORONTO, 11 jun (Reuters) - El capitán de Japón, Wataru Endo, ‌fue retirado ‌de la convocatoria para el Mundial debido a una lesión, lo que supone un duro golpe para los Samuráis Azules que debutarán el domingo ​en el ⁠torneo frente a Países Bajos.

El ‌centrocampista anunció además su retirada ⁠del fútbol internacional.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Endo, ⁠que ha sufrido una temporada plagada de lesiones con el Liverpool, ⁠fue reemplazado por el ​delantero del Borussia Mönchengladbach ‌Shuto Machino, informó ‌la Federación Japonesa de Fútbol ⁠en un comunicado.

"Desde que me lesioné, he hecho todo lo que pude hasta este ​momento, ‌así que no me arrepiento de nada", dijo Endo en una publicación en las redes sociales.

El jugador ⁠de 33 años dijo que se sentía frustrado por no poder participar en el evento, pero se mostró orgulloso del crecimiento del equipo desde el Mundial ‌de 2022 en Qatar.

"Con esta campaña, me retiraré de la selección nacional. Así que, a partir de ahora, animaré a la ‌selección japonesa como un aficionado más", dijo.

Japón está encuadrado en el ‌Grupo F ⁠y en su octava participación en el Mundial ​también enfrentará a Túnez y Suecia.

Con información de Reuters