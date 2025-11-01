Detuvieron al hombre que mató a tiros a su amigo en Hurlingham tras una discusión entre ambos

Sebastián Demichelis, cuando fue detenido por la DDI de Morón.

La Policía Bonaerense confirmó la detención de Sebastián Demichelis (18), el hombre que mató a su amigo en Hurlingham, tras una discusión entre ambos el 29 de octubre pasado. Diego Consencao (32), la víctima fatal, murió horas después de haber sido trasladado al hospital de Morón esa misma tarde. El tercer participante del hecho, Ezequiel Morán (17) logró ser aprehendido el mismo día por la fuerza de seguridad bonaerense, tras un llamado al 911. Demichelis pudo escapar y mantenerse prófugo hasta este viernes 31 de octubre, cuando fue capturado por la fuerza provincial.

El crimen sucedió cuando tres hombres cruzaban la intersección de las calles Bradley e Inés de Pons. Diego Consencao y Ezequiel Morán, según se pudo reconstruir en las imágenes de las cámaras de seguridad, iban en bicicleta mientras que Demichelis iba a pie. En ese momento, Consencao tuvo un entredicho con Demichelis, quien sacó de su morral una pistola calibre 40 y ejecutó dos disparos sobre la víctima.

El hombre de 32 años forcejeó con el asesino, para quitarle el arma y si bien corrió algunos metros para evitar que el segundo tiro lo alcance, no tuvo éxito. Tras el brutal ataque, el agresor regresó al lugar y el menor de edad le cedió su transporte mientras que Moran escapó a pie.

La bicicleta de Consencao quedó tendida en medio del asfalto hasta que llegó la policía y cuando constataron que el hombre contaba con dos heridas de arma de fuego, una en el tórax y la otra en la pelvis, fue trasladado al hospital zonal. Antes de morir, llegó a testificar ante la policía lo que pasó; por lo que los efectivos comenzaron inmediatamente la búsqueda de los implicados ya identificados.

Morán fue detenido a las pocas horas a partir de los rastrillajes realizados por Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Hurlingham. Mientras tanto, en paralelo, Consencao falleció en el hospital. El hecho fue caratulado como homicidio.

Qué dice el parte policial, tras la detención de Sebastián Demichelis

La Policía Bonaerense y la Dirección de Investigaciones en Función Judicial (DDI) emitieron inmediatamente después del testimonio de Diego Consencao la orden de detención para Morán y Demichelis, siendo el primero detenido el mismo 29 de octubre. La investigación determinó que Demichelis contaba con "Antecedentes Penales por Robo Calificado".

La propia DDI confirmó en el parte que la detención se dio tras "tareas investigativas que lograron establecer el paradero del prófugo Demichelis", quien habría estado "montando guardia encubierta en inmediaciones" al lugar del hecho en la calle Martín Alzaga 734, donde finalmente fue detenido.